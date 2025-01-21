快訊

天有異象？嘉義6.4強震南部天空驚現「一道白光」 氣象署曝原因

橫店漂泊12年 演員沈凱「1分鐘」爆紅夢一場

川普簽署大量行政命令 美國人民調有支持嗎？

還有餘震...嘉市立博物館、國民運動中心巡檢 暫停開放

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市金財神大樓外牆有塗料剝落情形，市府都發處聯繫大樓管委會進行後續處理，並在西榮街側拉起封鎖線。記者李宗祐／攝影
嘉義市金財神大樓外牆有塗料剝落情形，市府都發處聯繫大樓管委會進行後續處理，並在西榮街側拉起封鎖線。記者李宗祐／攝影

嘉義大埔凌晨規模6.4地震，嘉義市芮氏規模4級，市府表示，未來3天可能出現規模5.0以上的餘震，嘉義市長黃敏惠立即責成各局處展開全面巡檢，市立博物館、國民運動中心除游池外都暫停1天巡檢。另外市區金財神大樓外牆有塗料剝落情形已拉起封鎖線，提醒民眾暫勿在該區域行走或停放機車，避免潛在危險。

市長黃敏惠於地震後，即刻責成市府各局處動員確認所轄區域及場館安全，期以公部門的迅速作為、反應，安定民心。地震後餘震頻仍，市民務必保持警覺，地震期間應避免搭乘電梯，並牢記「趴下、掩護、穩住」三步驟，確保自身安全。同時提醒市民注意家中用火、用電狀況，特別是檢查瓦斯設備，以避免因地震引發的二次災害。

市府表示，市立博物館因應地震影響，暫停開放1天，進行安全檢修；國民運動中心部分場域也進行設施巡檢，游泳池今天正常開放，其他設施則暫停使用1天，待完成檢查後再行開放，以確保公共場館運作無虞，並提供民眾安全的使用環境。

金財神大樓外牆有塗料剝落情形，市府都發處已於上午清晨會勘，聯繫大樓管委會進行後續處理，並在西榮街側拉起封鎖線，提醒民眾暫勿在該區域行走或停放機車，避免潛在危險。

未來3天可能出現規模5.0以上的餘震，嘉義市立博物館、國民運動中心除游池外都暫停1天巡檢。圖／嘉義市政府提供
未來3天可能出現規模5.0以上的餘震，嘉義市立博物館、國民運動中心除游池外都暫停1天巡檢。圖／嘉義市政府提供
嘉義市金財神大樓外牆有塗料剝落情形，已在西榮街側拉起封鎖線。記者李宗祐／攝影
嘉義市金財神大樓外牆有塗料剝落情形，已在西榮街側拉起封鎖線。記者李宗祐／攝影

0121嘉義地震 地震

延伸閱讀

除舊布新迎新春 嘉市動員志工清理街道

嘉市年貨大街開賣買氣強強滾 每天可抽萬元現金及手機等大獎

尋訪獨「嘉」魅力 「潮」遊嘉義市

消防節桃城聖母慈善會捐贈嘉市救護車 黃敏惠城隍廟祈福平安

相關新聞

嘉義6.4地震已狂搖56次 氣象署：不排除有規模5以上餘震

嘉義大埔鄉今天凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富上午指出，地震幾乎全台有感，包括連江...

地牛翻身！他怒罵警報「直直響」整晚難入眠 網譴責：不會關機？

今（21日）凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震。有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文抱怨，他表示，到底是誰發明地震警報系統的，整晚一直響，害他根本就不用睡。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「為什麼不關機。」

影／挺過921的彰化地標 「大衛」雕像今凌晨被震倒

今天零時17分的嘉義大埔規模6.4地震，彰化縣一度沒有災情，今早卻傳出彰化市中山路「翡冷翠」大廈廣場的「大衛」雕像被震倒...

睡到一半被震醒！內政部揭正確保命法 消防署籲床邊放3物品

今天（21日）凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，震央位於大埔鄉，有不少民眾在睡夢中被驚醒。關於地震突然來襲，內政部先前就提醒，如果正在睡覺，當下應該留在床上，「如果在劇烈搖晃中急著離開床上、嘗試移動，很可能被掉落的物品，或是翻覆的家具砸傷，受傷的機會反而比留在床上還高」。

嘉義強震釀南部天空驚現白光 氣象署：能量釋放

嘉義縣大埔鄉今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，南部地區搖晃尤為明顯，高雄左營區有民眾目前當下天空冒出「一道強烈白光」...

不只台灣！今年是日本格外注意地震的一年 粉專po「12項防災用品」示警

嘉義大埔發生規模6.4地震，各地紛紛傳出強震後的災情，後續亦有不小的餘震。粉專「魚漿夫婦」今天再度po出日本常會準備的「12項地震防災…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。