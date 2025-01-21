強震南科大廠停機 台積電：建廠未影響 各廠區營運正常

凌晨嘉義台南連續發生地震，不但民房受損，台積電台南科學園區的先進製程產線被迫停機，聯電、群創等大廠也都停機。台積電今天中午發布聲明，各廠區亦已完成建築震後損害檢查，確認結構安全無虞逐步回線。同時，公司建廠工地未受影響，於震後環境安全檢查後今日照常施工，強調各廠區供水、電力、工安系統及營運正常。

台積電今天中午發聲明表示，台灣於今天0時許經歷芮氏規模6.4地震。台積公司位於南部科學園區之晶圓廠區測得最大震度為5級、中部科學園區廠區最大震度為4級、新竹科學園區晶圓廠區（含龍潭及竹南）最大震度為3級。

為確保人員安全，各廠區依公司內部程序啟動相關安全預防措施，部分中部及南部廠區在第一時間進行人員疏散，並於凌晨1時許全數完成清點確定人員皆安全無虞，各廠區亦已完成建築震後損害檢查，確認結構安全無虞逐步回線。

同時，公司建廠工地未受影響，於震後環境安全檢查後今日照常施工。目前各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。