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影／水塔倒水管破 議員求救：玉井、楠西、南化亟需水電師傅

聯合報／ 記者唐秀麗／台北即時報導
台南王井及楠西南化等地隨處可見水塔倒塌破裂。圖／台南市府提供
台南王井及楠西南化等地隨處可見水塔倒塌破裂。圖／台南市府提供

嘉義今天凌晨發生規模6.4地震，救出多名受困眾，但仍造成鄰近台南楠西房屋倒塌多人受困，在地議員周奕齊今早在臉書求救說，「目前玉井、楠西、南化需要很多水電師傅支援，有水塔倒塌，水管破裂等許多問題」，希望全國各地水電師傅救援災民！

餘震不斷，台南楠西街上四處可見房屋龜裂，鋼筋外露，很多居民不敢回家睡覺，只好半夜在戶外待著，現場仍是滿目瘡痍。

議員周奕齊今晨也趕赴災害現場，他表示，台南王井及楠西南化等地隨處可見水塔倒塌水管破裂，在地水電師傅忙不過來，希望全國各地水電師傅能發揮愛心來這裡幫忙，幫助災民能平安過年，否則有家回不得，沒有水可用，實在很難過，有災民說「這個年很難過了」，大家希望趕快整理好，安心過年，拜託願意幫忙者可向他的服務處聯絡，台南市玉井區大成路147號，電話（06）5746066。

台南市府發言人田玲瑚表示，周議員所言屬實，目前玉井、南化受地震影響住戶自來水管斷裂，亟需水電師傅修復，市府勞工局已聯絡上水電工會，請其調水電師傅前往支援，勞工局「做工行善團修繕志工」也前往支援中。另外，市府民政局早上已聯絡上水電工會，請其調水電師傅前往支援，並與周議員聯絡。

田玲瑚說，目前以玉井區仁愛街大樓傾斜及菜市場附近受災較嚴重，市府已請結構技師工會協助災後鑑定相關事宜，行政院長卓榮泰下午也十分關心災情，將到現場勘災。

台南王井及楠西南化等地隨處可見水塔倒塌破裂。圖／台南市府提供
台南王井及楠西南化等地隨處可見水塔倒塌破裂。圖／台南市府提供
餘震不斷，台南楠西街上四處可見房屋龜裂，鋼筋外露。照片／議員周奕齊服務處提供
餘震不斷，台南楠西街上四處可見房屋龜裂，鋼筋外露。照片／議員周奕齊服務處提供

0121嘉義地震 地震

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