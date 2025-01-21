嘉義地震 林業署：阿里山林鐵無災情正常行駛
嘉義今天凌晨發生芮氏規模6.4地震，農業部林業及自然保育署表示，已即時巡檢所轄國家森林遊樂區及阿里山林業鐵路全線無災情，林鐵全線也正常行駛。
嘉義縣大埔鄉今天凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，林業署發布新聞稿指出，即時巡檢所轄國家森林遊樂區及阿里山林業鐵路全線迄無災情，目前林鐵全線正常行駛，將持續進行場域與林鐵沿線巡護工作，以維護遊客安全。
林業署表示，凌晨強震後大小餘震不斷，恐將持續一週，由於山區環境及道路易受影響衍生災害，提醒民眾非必要勿進山區，避免影響國家救災能量，因登山已在山區的民眾，請儘速下山，確保自身安全。
林業署表示，有關國家森林遊樂區及自然步道等場域即時開休園資訊，可透過林業保育署全球資訊網（http://www.forest.gov.tw/）及林業保育署台灣山林悠遊網網站（http://recreation.forest.gov.tw）查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言