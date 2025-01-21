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先人骨灰灑地...強震重創台南5處納骨塔受損

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
白河納骨塔櫃位移傾斜。圖／南市府提供
白河納骨塔櫃位移傾斜。圖／南市府提供

0121凌晨地震對台南市楠西、玉井、南化等地造成不少影響，目前傳出有5處納骨塔受損，有骨灰罈掉落及櫃位傾斜等，已通知家屬及廠商辦理修復。

市府初步統計有，將軍區納骨堂發現有骨灰罈墜落1個、移動3個。、官田角秀生命紀念館忠區12排櫃子傾斜(已先用繩子綁固定，已請道士先幫忙請出骨灰罈。)

安定區納骨堂，2個骨骸甕墜落破損，已聯繫家屬處理中；山上區懷恩堂納骨堂發現有櫃位名牌掉落，部分牆壁龜裂，無立即危險，已聯絡本市結構技師公會協助結構安全鑑定。

白河納骨堂骨灰6個掉落，已通知家屬，並請廠商辦理後續修復事宜；另有2座4面骨(灰)櫃位移傾斜.今日已請師公先行將骨(灰)請出放置安全處.並請廠商辦理後續修復事宜。

將軍納骨塔有骨灰罈墜落。圖／南市府提供
將軍納骨塔有骨灰罈墜落。圖／南市府提供
白河納骨塔骨灰罈6個掉落。圖／南市府提供
白河納骨塔骨灰罈6個掉落。圖／南市府提供
白河納骨塔骨灰罈6個掉落。圖／南市府提供
白河納骨塔骨灰罈6個掉落。圖／南市府提供

0121嘉義地震 地震

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