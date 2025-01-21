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震後台南棗園落果滿地 年前出貨不足量損失破百萬

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南地震震台南楠西區棗園落果滿地損失破百萬 。圖／取自果園臉書
嘉南地震震台南楠西區棗園落果滿地損失破百萬 。圖／取自果園臉書

嘉南地震震造成台南楠西區「安心棗園」原本預計今天採收的上萬斤棗子落果，園主上午感嘆棗園3個品種原要大採收，趕在年前給客人送禮；經歷這場浩劫損失了大半棗子，至少萬斤落果，損失至少破百萬。園主雖致歉並宣布要退訂可聯繫；不過許多民眾在果園官網留言打氣稱會繼續支持採購。

園主表示，預估大約有1萬斤的棗子落地，以目前的行情一斤100估計損失超過百萬。不過更擔心對於目前已經接下的訂單，可能無法如期足夠量出貨，有些急著要的客人也只能都退單，因為可能趕不及過年前送禮。這是天災也沒辦法。

這幾天我會盡快調整採收狀況，將年前的訂單趕緊盡可能的消化完。如果有已下單或已匯款的客人，若是不能接受「有可能需要退訂」的也請告訴他。知道這些禮品都是為了過年要送禮用，屆時可能會造成客戶端有送禮安排被打亂的狀況，真的非常抱歉。

園主在官網呼籲請大家給一些時間，耐心等候剩下的棗子，會一樣「拿出100分的品質把關與篩選分級，會盡全力把影響降到最低，若您願意等待，真的非常非常感謝」。許多民眾與客戶在官網留言給園主打氣、加油」，還有人「預定明年的棗子」。

嘉南地震震台南楠西區棗園落果滿地損失破百萬 ，園主公告可以退訂，許多民眾表達支持。圖／取自果園臉書
嘉南地震震台南楠西區棗園落果滿地損失破百萬 ，園主公告可以退訂，許多民眾表達支持。圖／取自果園臉書

0121嘉義地震 地震

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