嘉義6.4地震已狂搖56次 氣象署：不排除有規模5以上餘震

至於凌晨地震會不會是前震？吳健富指出，機會不高，附近最大地震為1941年、80多年前中埔地震規模7，從資料庫來看， 預估之後餘震大概規模在5.5到6.0之間。

吳健富表示，嘉義大埔鄉今凌晨0時17分發生規模6.4地震，地震深度9.7公里，屬於極淺層地震，北部也很有感。最大震度在於嘉義大埔達6弱，5弱有兩處，分別為台南楠西及高雄甲仙，台中、高雄3級，桃園、新北達2級，但台北、新北是盆地，夜深寧靜又處高樓，大家多有感受。預警規模達6.5，發布國家級警報，全台都收到。

吳健富說，凌晨地震除主震外，還有兩個較有感地震，包括凌晨0時26分台南楠西區規模5.0地震，以及凌晨1時42分台南南化區規模5.2地震，兩個深度都比較淺。

吳健富指出，台灣位於菲律賓海板塊和和歐亞板塊交界，7成地震都是兩個板塊推擠，西部地震深度都在20公里之內且南北向多，推擠時往東及往南，包括台南楠西及高雄甲仙等位置，相當複雜。

吳健富指出，今天凌晨的嘉義大埔地震，附近斷層包括觸口斷層、六甲斷層及口宵里斷層，但目前不能說成因屬那一個斷層造成，只能說附近斷層、破碎帶很多，大小地震很很活躍。規模6.4地震發生後帶出相當多餘震，統計到上午9:30分規模4.5以上15個、小規模40個，總共55個，震央偏南邊，跳來跳去，有時在台南楠西、有時在嘉義大埔或在台南南化。

他指出，從歷史資料來看，這附近很多規模5地震，包括民國61年1月18日白河地震規模6.3，以及1941年12月17日規模7.0中埔地震。

吳健富表示，氣象署去年9月1日更新國家級警報發布標準，原本只要「預估」地震規模 5.0 以上，並且市地區「預估」震度達 4 級以上就會發布。

但考量規模6.5 以上的大地震通常伴隨較大的低頻能量及較長的搖晃時間，可能對高樓層造成威脅。為了針對強震加強預警，因此新增了發布條件，只要「預估」5 以上，並且縣市地區「預估」震度達 3 級以上，只要規模、震度符合其中一種發布條件，就會發送災防告警細胞廣播。今天凌晨地震預警規模達6.5，發布國家級警報，全台都收到。