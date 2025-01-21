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歷經921…彰化知名地標「大衛」雕像 不敵嘉義6.4強震身軀支離破碎

影／挺過921的彰化地標 「大衛」雕像今凌晨被震倒

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市知名大樓建案「翡冷翠」的大衛雕像被強震震倒一瞬間。記者劉明岩／翻攝
彰化市知名大樓建案「翡冷翠」的大衛雕像被強震震倒一瞬間。記者劉明岩／翻攝

今天零時17分的嘉義大埔規模6.4地震，彰化縣一度沒有災情，今早卻傳出彰化市中山路「翡冷翠」大廈廣場的「大衛」雕像被震倒， 雕像支離破碎。據住戶表示，這座白玉雕像在34年前大廈興建時，建商花了500萬元買來，是知名的裝置藝術，如今被震碎，大家都十分不捨。

今天凌晨這場地震，彰化市的震度是4級，「翡冷翠」住戶說，「大衛」雕像打從九二一大地震至今，歷經風吹雨打、接連地震，都沒有事，沒想到卻栽在這4級地震，實在無法想像。

「翡冷翠」大廈高達18層，一度是彰化縣最高樓，位在廣場前的「大衛」雕像，不僅是知名裝置藝術，也是重要地標。這座「大衛」雕像多年來也有爭議，就是裸露全身，即有衛道人士對於露出男性性徵很不以為然，還有人建議用布「遮羞」，令人啼笑皆非。

不過，大衛雕像未因爭議被移除或真的蓋上「遮羞布」， 卻在今天凌晨的地震應聲倒落，只剩基座及兩隻腳，頭則落到五、六公尺外，如此慘狀，讓住戶不敢置信，從凌晨到今早紛紛下來察看，做最後憑弔大衛雕像的殞落，也有不少人趕來圍觀。

有住戶說，這座大衛雕像是白玉材質，是建商34年前啟建時，從義大利運來，當時就花了800萬元，全世界只有兩座，價值不斐；不過，另有住戶的說法，台灣其實只有兩座，一座就在翡冷翠大廈前，另一座在台南奇美博物館，當時是五百萬買來，現在價值可能上千萬元。

住戶說， 大衛雕像被震倒震碎，已經無法再回復，令他的心在滴血，由於這也是災情，希望相關單位能協助補償。

彰化市知名大樓建案「翡冷翠」的大衛雕像被強震震倒，肢體分離，讓住戶十分不捨。記者劉明岩／攝影
彰化市知名大樓建案「翡冷翠」的大衛雕像被強震震倒，肢體分離，讓住戶十分不捨。記者劉明岩／攝影
彰化市知名大樓建案「翡冷翠」的大衛雕像一度曾用紅布圍住重要部位。圖／取自彰化人大小事
彰化市知名大樓建案「翡冷翠」的大衛雕像一度曾用紅布圍住重要部位。圖／取自彰化人大小事
彰化市知名大樓建案「翡冷翠」的大衛雕像被強震震倒，肢體分離。記者劉明岩／攝影
彰化市知名大樓建案「翡冷翠」的大衛雕像被強震震倒，肢體分離。記者劉明岩／攝影
彰化市知名大樓建案「翡冷翠」的大衛雕像被強震震倒，只留基座及一雙腳。記者劉明岩／攝影
彰化市知名大樓建案「翡冷翠」的大衛雕像被強震震倒，只留基座及一雙腳。記者劉明岩／攝影
彰化市知名大樓建案「翡冷翠」的大衛雕像被強震震倒一瞬間。記者劉明岩／翻攝
彰化市知名大樓建案「翡冷翠」的大衛雕像被強震震倒一瞬間。記者劉明岩／翻攝
彰化市知名大樓建案「翡冷翠」的大衛雕像一度曾用紅布圍住重要部位。本報資料照片／記者林敬家攝影
彰化市知名大樓建案「翡冷翠」的大衛雕像一度曾用紅布圍住重要部位。本報資料照片／記者林敬家攝影
彰化市知名大樓建案「翡冷翠」的大衛雕像被強震震倒，肢體分離。記者劉明岩／攝影
彰化市知名大樓建案「翡冷翠」的大衛雕像被強震震倒，肢體分離。記者劉明岩／攝影
彰化市知名大樓建案「翡冷翠」的大衛雕像被強震震倒，頭外落在五公尺外。記者劉明岩／攝影
彰化市知名大樓建案「翡冷翠」的大衛雕像被強震震倒，頭外落在五公尺外。記者劉明岩／攝影

0121嘉義地震 地震

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