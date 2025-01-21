嘉義凌晨大地震釀全台27傷 消防署緊急應變小組啟動

地牛翻身！嘉義縣大埔鄉今天凌晨12時17分發生規模6.4地震，嘉義最大震度6弱、台南及高雄最大震度5弱，台南還發生民宅倒塌意外造成6人受困。消防署立即啟動緊急應變小組，經統計全台目前地震受傷人數共27人，受困的民眾均已救出。

消防署指出，地震發生後第一時間掌握到台南市、嘉義市傳出部分災情，其中台南市楠西區民族路平房倒塌導致6人受困、永康區國華街電梯受困1人、嘉義市圓福街電梯受困1人，台南市及嘉義市消防局搶救後皆已全數脫困，據衛福部統計，全台共有27名民眾受傷就醫。

今天上午7時許派遣空總隊直升機自小港機場起飛進行災區空勘，經查看高雄市甲仙區、台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉、曾文水庫及南化水庫均未發現特別重大災情。

消防署統計全台災情如下：

1、00:19台南市楠西區民族路157巷3號平房倒塌，且附近一帶多間平房天花板掉落，救出11人(4男7女)，皆意識清楚，其中3人送醫。

2、00:26台南市楠西區東勢路111號1人因牆面倒塌，01:13自行脫困未受傷。

3、00:34台南市玉井區大勇街7號門卡住無法2人受困未受傷。

4、00:35台南市楠西區民族路158號1人掉落物砸傷，01:33救出送醫。

5、00:39台南市歸仁區仁九路1號電梯受困救出1人未受傷。

6、00:49台南市楠西區民生路6巷2號受困1人已救出未受傷。

7、00:51台南市永康區國華街49號電梯受困救出1人未受傷。

8、00:59台南市新營區中興路13巷6號之1，1人受困摔傷送醫。

9、01:03台南市楠西區茄拔路163號受困1人已救出未受傷。

10、01:18台南市東山區信義街38號受困1人摔傷，救出後拒絕送醫。

11、台南市台三線竹圍橋伸縮縫南北段高低落差5至10公分，公路局已協同警方交通管制。

12、02:59台南市玉井區仁愛街180巷6號大樓結構不穩，03:47疏散9戶17人。

13、00:19嘉義市北安路北鎮街電線火花。

14、00:20嘉義市新生路808號電線桿火災，無延燒之虞，交由台電處理。

15、00:21嘉義市世賢路四段163號印刷廠火災，01:05火勢撲滅，燃燒面積25平方公尺。

16、00:29嘉義市世賢國小警鈴作響無異狀。

17、00:33嘉義市圓福街2-3號電梯受困救出1人。

18、00:58嘉義縣大埔鄉西興村草嶺106號附近圍牆倒塌，無人員受困受傷。

19、01:03嘉義縣大埔鄉西興村曾文水庫往三腳石方向之產業道路，因大面積山體滑動阻斷道路無法通行，該村20人受困，09:30完成搶通無人員受困受傷。

20、07:00台東縣海端鄉台20線172K+000 (利稻路段)邊坡坍方，道路阻斷，預計21日15時搶通。

21、07:00高雄市甲仙區台29臨11線便道7K+500 (錫安山路段)邊坡零星落石，道路阻斷，預計21日08時開放通行。