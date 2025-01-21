嘉義大埔地震6路中斷成孤島 西興村緊急搶通單線通車

嘉義今晨規模6.4地震，大埔鄉西興村、永樂村共有6處道路中斷成孤島，阿里山鄉也有部分道路落石，縣府災害應變中心三級開設，宣布大埔鄉停止上班、停止上停課，並派人緊急搶通道路，仍有4處道路等待搶通。

地震造成大埔鄉6處道路中斷，其中一處大埔鄉西興村8鄰三腳石10號，道路雙向不通已成孤島，因地震造成大面積山體滑動，道路上有許多落石及巨大石塊，縣府緊急搶通，目前至三腳石地區已恢復單線通車。

西興村7鄰風吹嶺25號附8、西興村嘉145-1線10公里處、永樂村嘉143線18公里處、永樂村5鄰埔頂34號都因落石中斷道路，路面有大面積土塊及岩塊，目前仍在緊急搶通。大埔鄉西興村草嶺105號前路面高低不平，不影響通行。

縣府統計，地震發生後累計停電共9286戶、停電527戶，已全數恢復供水及供電， 中埔分局大埔分駐所2樓牆壁龜裂、馬桶破裂，草嶺106號旁圍牆倒塌，同大大埔山莊建物主要樑柱龜裂，18名旅客移至松竹梅民宿安置，預計中午退房下山，目前未傳出地震傷亡災情。

中埔警分局表示，嘉145-1線10公里路面今早仍有落石，目前道路雙向無法通行，實施交通管制措施，通知業管單位搶通中；地震導致邊坡落石坍方，呼籲用路人行經山區道路注意行車安全，避免造成生命危害及交通事故發生。

大埔國中小等22校有天花板輕鋼架毀損及錯位及地震造成磁磚、水泥掉落等情形，此外，阿里山新美村也有房屋天花板受損、牆壁地板龜裂。民政處表示，後續將統計房屋龜裂數量，由各地公所回報，安排結構技師鑑定結構。