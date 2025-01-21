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台南強震已通報64件災情 房屋毀損撤離擴大、28人安置

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
強震造成台南玉井、楠西多處房屋受損，許多長輩安置在收容中心。記者劉學聖／攝影
強震造成台南玉井、楠西多處房屋受損，許多長輩安置在收容中心。記者劉學聖／攝影

今天凌晨零時17分在嘉義縣大埔鄉發生規模6.4地震，造成台南市玉井及楠西區多處災損，市長黃偉在地震後迅速趕赴楠西區災區現場了解狀況慰問災民外，強調將協助民眾依親或安置，讓大家都有個溫暖的地方安心過年。

黃偉哲也感謝行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、台中市長盧秀燕及屏東縣長周春米致電關心災情，他表示本次地震沒有造成民眾死亡是不幸中的大幸，對於物損將在最短時間內進行各項救災的指揮調度、及早復原。

經統計至21日上午9點，本次地震EMIC共有64件災情通報，造成全市約14位民眾受傷，受傷民眾就醫後均已返家。

目前安置人數，楠西區有17人安置於楠西里老人活動中心；玉井區11人安置於公所2樓，社會局協助調度物資中。

房屋毀損狀況，楠西區目前有6組人馬進行查報，目前主要針對市區楠西里、東勢里部分較多人查報，土木技師也都陸續到場，下午才會有比較明確的房屋毀損數字；玉井區目前已受理50戶民眾通報房屋受損，後續待會勘。

其中房屋毀損較嚴重的2處分別為楠西區民族路157巷3號及玉井區仁愛街180巷6號文化大廈。文化大廈有梁柱變形，除緊急將住戶撤離外，並請工務局支援架設緊急支柱，後續將協助指派技師鑑定房屋狀況。

另地震造成玉井區竹圍橋南端橋面出現裂痕，北端橋面凸起，目前已封橋並通報工務段處置外，另玉井區、楠西區共通報4件自來水管破裂/停水、7件停電及電線脫落、5件瓦斯桶傾倒及外洩。

黃偉哲表示，下周就是農曆新年，會以最短的時間請結構技師進行結構安全鑑定，經初評安全者，讓民眾返家過年，經初評有安全疑慮者，將協助民眾依親或安置，有個溫暖的地方安心過年；年後將加速處理重建家園事宜，他也責請相關局處儘速彙整災害損失及所需修繕費用，評估以本府重大災害賑災經費支應，讓災民及早恢復正常生活。

0121嘉義地震 地震

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