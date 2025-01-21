0121傳災情…粉專憶84年前嘉義中埔7.1強震釀千人死傷、屋倒破萬戶

嘉義今天凌晨發生6.4強震，震央位於嘉義縣大埔鄉，不少地區已陸續傳出災情，後續餘震亦超過50起。臉書粉專「南島觀史-福爾摩沙 Formosa」分享1941年日據時期的嘉義，曾經發生芮氏規模7.1中埔大地震。

粉專寫道，1941年（昭和16年）中埔大地震（嘉義地方烈震）發生於12月17日上午3時19分，震央位於今天台灣嘉義縣中埔鄉龍山腳附近，該地震又名「嘉義地震」，芮氏規模7.1。

該地震造成台南州（約今雲林、嘉義、台南縣）360人死亡，729人受傷，住家全倒塌4,481戶，半倒則有6,787戶。主震發生後，引發草嶺地區山崩，土石堵塞清水溪形成堰塞湖。

此外嘉義市、嘉義郡竹崎庄、小梅庄、水上庄、番路庄，及斗六郡古坑庄的草嶺，以及新營郡的白河庄、番社庄等地都有不小的災情。

粉專表示，有感餘震於主震發生後一周內次數較多，隨著時間遞減，一個月後餘震停止，主震發生後至翌年二月底止，觀測到的餘震次數達1,259次，其中有感餘震227次，震央主要分布在民雄－水上東側與民雄－白河附近。