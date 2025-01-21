睡到一半被震醒！內政部揭正確保命法 消防署籲床邊放3物品

今（21日）凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，震央位於大埔鄉，有不少民眾在睡夢中被驚醒。地震總是突然來襲，內政部先前就提醒，如果正在睡覺，當下應該留在床上，「如果在劇烈搖晃中急著離開床上、嘗試移動，很可能被掉落的物品，或是翻覆的家具砸傷，受傷的機會反而比留在床上還高」。

內政部先前曾透過臉書提醒民眾，若在睡覺時遇到地震，應繼續躺在床上，正確的保命方式是將身體轉為趴姿，頭部朝下，雙腳縮起，並用枕頭保護頭部與頸部，直到地震停止為止。在劇烈搖晃時，若急著離開床鋪，反而容易被掉落的物品或翻倒的家具砸傷。

除此之外，消防署也建議，平常就要固定好家中的家具，床鋪不要放在電視、書架或大型家具前，可以放一個手電筒在床邊，並將手機擺在隨手可觸的地方，也要準備拖鞋或鞋子，以免地震過後誤踩物品或玻璃。

嘉義大埔這次地震，重創台南靠近震央的山區，財政部南區國稅局提醒，民眾若因此造成財產損失，國稅局將主動協助並輔導受災納稅義務人申請各項稅捐減免，民眾記得「災損減免三步驟」，包括拍照存證、檢附文件、申請減免，並記得在災害發生後30日內提出申報。