台南後壁車站迴廊柱疑似位移 多處古蹟、文化場館龜裂

嘉義大埔今凌晨12點17分發生芮氏規模6.4地震後，嘉義、台南及高雄等地連續發生多53起餘震，台南山區各地陸續傳出災情外，南市文化局今早啟動文化資產應變機制，其中，在東山、楠西、左鎮、玉井及山上等都有多處文資零星受損。

文化局表示，台南淺山沿線各區此次較接近震央區域，目前發現東山牛肉崎派出所壁體出現多處龜裂、楠西江家古厝拜亭磚瓦掉落毀損，部分磚瓦位移、牆壁剝離，磚牆龜裂現象明顯；左鎮化石園區及噍吧哖事件紀念園區也發生水管斷裂破損、門窗錯位與玻璃破裂，相關人員目前正在巡視中；金德興藥鋪的虎邊白灰壁也有剝落等災情。

此外，山上花園水道博物館等地則有水管破裂，不過，儘管地震帶來不便，早上仍有團客不願取消行程進館參觀，另有散客表示可配合現場狀況，因此館方決定維持開園服務。

另外，新營文化中心圖書館及東山、鹽水、南化、楠西等地區圖書館，有書架倒塌、門窗變形等災情傳出，今天將閉館1天，針對市區部分，南市立圖書館公園總館因水管破損停水；安平古堡及五妃廟（非古蹟本體）也出現部分龜裂與剝落。

針對宗教場域部分也有多處受損，學甲慈濟宮剪黏部分剝落，屋頂筒瓦局部龜裂，文化局將把這些受損部分納入既定修復工程一併處理；南鯤鯓代天府正殿五王殿靠近添油香處的燕尾剪黏泥塑出現掉落、麻豆護濟宮部分剪黏掉落，一處柱子出現些微裂縫；後壁車站的迴廊柱子疑似位移，需進一步檢測結構安全。

文化局指出，由於需巡查數量眾多，相關災情會陸續掌握中，災損部分則會安排緊急維修，古蹟等文資部分將積極向中央爭取修復經費協助，以維持公共服務的相關機能。

另外，學甲大灣清濟宮牌樓也傳出災情，牌樓上的神像陶瓷磚瓦整個被震碎一地，警方今凌晨獲報趕抵現場後也圍起封鎖線，避免民眾、用路人靠近導致受傷。