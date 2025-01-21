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影／被震下床滾到門口 玉井大廈梁柱受損無法住60住戶撤出

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南玉井六層大樓梁柱受損住戶逃離，結構技師會勘後認為可以補強。記者周宗禎／攝影
台南玉井六層大樓梁柱受損住戶逃離，結構技師會勘後認為可以補強。記者周宗禎／攝影

今天凌晨嘉義地震、台南玉井區仁愛街6層大廈1樓柱子受損，住戶擔心發生曾造成台南重大傷亡「軟腳樓」危機，區公所由警消協助漏夜疏散9戶17人，並確認住戶都撤離。

2樓的住戶心有餘悸表示，睡覺時被震醒甚至被震到床下滾到門口，膝蓋撞傷郭富的疼痛，趕緊爬到屋外逃生，因為餘震不斷，只能趕快先回去拿了重要物品，他住在這棟樓20多年了，之前台南大地震這裡也都沒有這麼強烈。

區公所在玉井國中設置收容中心、目前安置災民19人，今天請結構技師調查，初步確認建物「暫時安全」，但仍需補強。結構技師指出，玉井區仁愛街180巷六層大樓經評估，其中3個柱子已失去功能，因跨距大結構危險，不建議民眾進出，工務局正調派廠商以鋼構補強，補強後開放短時間以分流方式進去拿必要物品。

副市長趙卿惠上午勘查現場後表示，戶籍顯示有46戶住在這棟大樓，目前大樓暫時不能居住，會盡快補強結構，讓住戶回住家拿取重要物品，市府會協助災民安置及後續復原工作。

台南玉井六層大樓梁柱受損住戶逃離，結構技師會勘後認為可以補強。圖／市府工務局提供。
台南玉井六層大樓梁柱受損住戶逃離，結構技師會勘後認為可以補強。圖／市府工務局提供。
台南玉井六層大樓梁柱受損住戶逃離，結構技師會勘後認為可以補強。圖／市府工務局提供。
台南玉井六層大樓梁柱受損住戶逃離，結構技師會勘後認為可以補強。圖／市府工務局提供。
台南玉井六層大樓梁柱受損住戶逃離，結構技師會勘後認為可以補強。圖／市府工務局提供。
台南玉井六層大樓梁柱受損住戶逃離，結構技師會勘後認為可以補強。圖／市府工務局提供。

0121嘉義地震 地震

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