嘉義強震 台20線利稻路段邊坡坍方中午12時搶通

今天（21日）凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，震央位於大埔鄉，有不少民眾在睡夢中被驚醒。關於地震突然來襲，內政部先前就提醒，如果正在睡覺，當下應該留在床上，「如果在劇烈搖晃中急著離開床上、嘗試移動，很可能被掉落的物品，或是翻覆的家具砸傷，受傷的機會反而比留在床上還高」。

2025-01-21 11:18