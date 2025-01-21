嘉義強震 台20線利稻路段邊坡坍方中午12時搶通
嘉義縣大埔鄉今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，截至今天上午10時，仍有台東縣海端鄉台20線172K+000 利稻路段邊坡坍方，造成道路阻斷，預計今天中午12時搶通。
公路局指出，強震區內列管重點監控路段計台3線、台18線、台20線、台29線等路段，屬震後通行風險路段，提醒用路人注意路況行駛。
公路局也呼籲，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路局智慧化省道即時交通資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP，並掌握地震區域路況預為規劃行程因應。
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