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台南地震災情比預期嚴重 黃偉哲：重大災害基金支應

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南玉井區仁愛路文化大樓因地震成危樓，工務局已封鎖禁止進出。圖／台南市工務局提供
台南玉井區仁愛路文化大樓因地震成危樓，工務局已封鎖禁止進出。圖／台南市工務局提供

今天凌晨嘉義大埔發生規模6.4地震，重創靠近震央的台南山區，楠西和玉井多處民宅倒塌受損，其中玉井仁愛街一棟大廈受損成為危樓，市長黃偉哲表示，災害後續尤其民宅鑑定，將請4大技師工會趕年前協助處理，災害損失及修繕除了中央補助之外，也將以市府重大災害基金支應。

工務局表示，玉井大樓現況經結構技師評估3柱子已失去功能，因跨距大結構危險，不建議民眾進出，目前由工務局調派廠商以鋼構補強，補強後再開放短時間以分流方式進去拿必要物品。

市府表示，玉井區部分已在區公所二樓、玉井國中開設收容中心，並由慈濟基金會提供熱食。仁愛街文化大廈梁柱損壞，已請工務局盡速派技師勘查，玉井國中有裂縫受損，金額尚待估計，玉井國小化育館因冷氣大型風管掉落，公所評估不宜進入。環保局也已協助市容整理，並研究協助圍牆倒塌磚塊及磁磚清運。

市長黃偉哲表示，由於災情比原本預計嚴重，將請結構技師初評，如果能讓災民返家，會盡量讓災民回去，但對於房屋結構有安全顧慮的，將請災民依親或安置，因為快到年關了，不能讓民眾流離失所，希望讓民眾過好年，如需重建家園。

黃偉哲說，地震發生後包括行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳及周春米、盧秀燕等縣市首長紛紛表達關心，也表示願意提供協助，他非常感謝行政院及其他縣市首長的協助，也已跟院長及部長報告，會竭盡地方可動員的人力、物力，全力幫忙災民度過難關。

黃偉哲指出，目前已請民政局盤點損失較輕微的或者是沒有災情傳出的區，協助支援勘災、救災的人員及物資，並請工務局動員結構技師於今日啟動受損房屋鑑定，必要的時候也將請鄰近縣市結構技師公會協助，劃分區域（區/里），同步進行。

凌晨12點半台南市府應變中心三級成立，市府各局處隨時掌握相關情況楠西區附近區域地震受損比較嚴重，已由市府環保局清潔隊協助清運災損垃圾，工務局技術人員協助屋損鑑定，社會局協助災民救濟。由於地震造成不少家庭都有水管破裂情況，市府也動員水電志工前往支援。此外，慈濟基金會今早上也到楠西提供災民早餐。

衛生局表示，楠西區衛生所2樓牆壁龜裂受損嚴重，疫苗已調度回林森辦公室，因為仍有餘震，目前將在戶外安全處搭設帳篷協助民眾醫療業務，暫不入內。而社會局也已由鄰近的社福中心派員前往安置中心了解現狀，及派員訪視協助。

在南化區部分，教育局指出，包含瑞峰國小等轄內國中小陸續回報，災損情況並不嚴重，主要為建物外牆磁磚掉落、水塔倒塌、梁柱有裂痕、管線破裂、天花板輕鋼架歪斜等災損。教育局表示，目前已緊急聯繫學校，可緊急搶修恢復的先進行搶修恢復，有危險性的區域則暫時圍籬區隔，再進行後續處理並評估災損經費後回報。此外由於寒假已正式開始，因此不影響學生上課。

台南玉井區仁愛路文化大樓因地震成危樓，工務局已封鎖禁止進出。圖／台南市工務局提供
台南玉井區仁愛路文化大樓因地震成危樓，工務局已封鎖禁止進出。圖／台南市工務局提供
台南玉井區仁愛路文化大樓因地震成危樓，工務局已封鎖禁止進出。圖／台南市工務局提供
台南玉井區仁愛路文化大樓因地震成危樓，工務局已封鎖禁止進出。圖／台南市工務局提供
台南玉井區仁愛路文化大樓因地震成危樓，工務局已封鎖禁止進出。記者劉學聖／攝影
台南玉井區仁愛路文化大樓因地震成危樓，工務局已封鎖禁止進出。記者劉學聖／攝影
台南玉井區仁愛路文化大樓因地震成危樓，工務局已封鎖禁止進出。記者劉學聖／攝影
台南玉井區仁愛路文化大樓因地震成危樓，工務局已封鎖禁止進出。記者劉學聖／攝影

0121嘉義地震 地震

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