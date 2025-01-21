嘉義強震釀南部天空驚現白光 氣象署：能量釋放

嘉義縣大埔鄉今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，南部地區搖晃尤為明顯，高雄左營區有民眾目前當下天空冒出「一道強烈白光」，引起網路討論，不少人猜測是「地震光」，而位在震央附近的阿里山也拍到地震時突然出現的白光；中央氣象署表示，這是地殼錯動導致能量釋放的方式之一，震動、聲響、光線都有可能發生。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片表示，他在地震當下從左營住家陽台外發現東方天空突然冒出一道白光，整團白光中間還有一道黑色陰影，明亮程度幾乎跟白天相似，他表示「（白光）地震後就消失了」；照片曝光後在網路上引起討論，有人質疑白光是高雄流行音樂中心夜晚的燈光秀光束。

許多人在照片留言稱「這幾天月亮發橘就不對了，天有異象啊」、「昨晚拍到大大顆橘紅色月亮，今晚就發生大地震了」、「今天有地震雲+越漂亮越危險的雲朵，天空越漂亮越危險，天災卦」。

不過阿里山國家風景區管理處表示，0時18分2秒左右，震央附近的阿里山監視器畫面確實拍到當下搖晃近35秒後，嘉義平地確實突然冒出一道白色閃光照亮夜空，緊接著附近區域發生斷電，陷入短暫黑暗，15秒後才恢復供電。中央氣象署監測科回應，地殼錯動釋放的能量很大，除了導致地表震動之外，有有可能產生光和聲響，「這就是一種能量釋放的方式」。