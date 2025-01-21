快訊

終結出生公民權、特赦國會暴民 盤點川普上任首日簽署哪些行政命令？

桃機出境塞爆！年前搶出國反遭「預判再預判」 內行教避人潮小撇步

歷經921…彰化知名地標「大衛」雕像 不敵嘉義6.4強震身軀支離破碎

大埔強震恐有關口宵里等斷層 「丙午烈震紀念碑」警世

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣大埔鄉凌晨6.4強震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富，以及中正大學地球與環境科學系教授溫怡瑛，研判強震與距離震央較近的口宵里等斷層等斷層有關，後續關聯待研究
嘉義縣大埔鄉凌晨6.4強震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富，以及中正大學地球與環境科學系教授溫怡瑛，研判強震與距離震央較近的口宵里等斷層等斷層有關，後續關聯待研究

嘉義縣大埔鄉凌晨6.4強震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富，以及中正大學地球與環境科學系教授溫怡瑛，研判強震與距離震央較近的口宵里等斷層等斷層有關，後續關聯待研究，溫怡瑛說，震央與1964年白河大地震震央接近，是否有關聯待研究。嘉義去年至今地震不斷，百年嘉義公園「丙午烈震紀念碑」有警世作用。

吳健富說，大埔地震「有感搖晃時間」長達43秒，調出震央周圍30公里的歷史數據，今天地震是當地50年來規模最大一次，凌晨0時17分發生規模6.4地震，不到1分鐘，接連發生48次餘震，多數餘震均發生在台南楠西及南化地區，最大餘震震度發生在台南楠西。

溫怡瑛說，大埔震央與附近口宵里斷層、觸口斷層，以及1964年白河大地震接近，是否有關聯待研究。吳健富表示，與本次地震震央較近斷層，是「口宵里斷層」、「六甲斷層」及「觸口斷層」，這3個斷層是在2021年，因台積電為設廠進行監測計畫才發現，目前這3個斷層並無出現規模較大地震，後續關聯還有待研究。

嘉義去年至今地震不斷，百年嘉義公園有座市定古物「丙午烈震紀念碑」，重新修復，見證119年前嘉義大地震，造成1247人死亡，具警世作用，提醒位處地震帶的國人做好防震準備。

紀念碑由嘉義名醫莊伯容鐫刻，嘉義公園歷經滄桑變化，石碑一度覆滅，直到2000年玉山文化協會發現，市府整修豎立公園，紀念碑記錄百餘年前地震浩劫，具歷史性、稀有性，加上文詞優美，具文化價值，嘉市政府登錄為「一般古物」。

碑文記載，日本明治39年（清光緒32年，西元1906年）3月17日清晨6時12分，嘉義發生大地震，由於當年歲次丙午，因此被稱作「丙午烈震」。這場強震共造成1247人死亡、2399人受傷，「家屋倒壞」1萬1992棟。根據當時日本地震學者大森房吉研究，這場強烈地震震央在梅山與民雄之間，震源深度約6公里。

烈震發生後，莊伯容對眾多生靈罹難，深感傷痛，向日本政府申請立碑紀念，鐫刻成「丙午烈震紀念碑」，成為台灣第1座為紀念地震死傷所立的石碑。碑文記載，丙午烈震地動時間長達4分多鐘，人畜傷亡慘重，事後大小餘震不斷，因此他形容為「民不安堵」、「實為開台未曾有」、「悲酸悽愴，非筆舌所能罄」。烈震發生後，嘉義廳長岡田信興向日本殖民政府求援，日方立刻從台北派醫護人員南下救災，不僅撥下龐大的賑災款，更有「江湖樂善諸君子」義捐累萬（圓）。

百年嘉義公園有座市定古物「丙午烈震紀念碑」，重新修復，見證119年前嘉義大地震，造成1247人死亡，具警世作用，提醒位處地震帶的國人做好防震準備。圖／本報資料照片
百年嘉義公園有座市定古物「丙午烈震紀念碑」，重新修復，見證119年前嘉義大地震，造成1247人死亡，具警世作用，提醒位處地震帶的國人做好防震準備。圖／本報資料照片

0121嘉義地震 地震

延伸閱讀

影／在地人驚！嘉義強震與白河大地震幾重疊 學者：關聯性待查

「小震不壞、大震可修」 淡江大橋設計可抗7級地震！

嘉義規模6.4地震 福建網友：震感強烈、希望台灣平安

太巧！嘉義大埔強震震央「幾乎複製」61年前白河大震 連日期也只差3天

相關新聞

嘉義6.4地震已狂搖56次 氣象署：不排除有規模5以上餘震

嘉義大埔鄉今天凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富上午指出，地震幾乎全台有感，包括連江...

嘉義強震釀南部天空驚現白光 氣象署：能量釋放

嘉義縣大埔鄉今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，南部地區搖晃尤為明顯，高雄左營區有民眾目前當下天空冒出「一道強烈白光」...

影／被震下床滾到門口 玉井大廈梁柱受損無法住60住戶撤出

今天凌晨嘉義地震、台南玉井區仁愛街6層大廈1樓柱子受損，住戶擔心發生曾造成台南重大傷亡「軟腳樓」危機，區公所由警消協助漏...

影／挺過921的彰化地標 「大衛」雕像今凌晨被震倒

今天零時17分的嘉義大埔規模6.4地震，彰化縣一度沒有災情，今早卻傳出彰化市中山路「翡冷翠」大廈廣場的「大衛」雕像被震倒...

強震南科大廠停機...台積電重創？科管局：尚未恢復

凌晨嘉義台南連續發生地震，不但民房受損，台積電台南科學園區的先進製程產線被迫停機，聯電、群創等大廠也都停機。南科管理局表...

睡到一半被震醒！內政部揭正確保命法 消防署籲床邊放3物品

今天（21日）凌晨0時17分，嘉義發生芮氏規模6.4地震，震央位於大埔鄉，有不少民眾在睡夢中被驚醒。關於地震突然來襲，內政部先前就提醒，如果正在睡覺，當下應該留在床上，「如果在劇烈搖晃中急著離開床上、嘗試移動，很可能被掉落的物品，或是翻覆的家具砸傷，受傷的機會反而比留在床上還高」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。