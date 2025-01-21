大埔強震恐有關口宵里等斷層 「丙午烈震紀念碑」警世

嘉義縣大埔鄉凌晨6.4強震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富，以及中正大學地球與環境科學系教授溫怡瑛，研判強震與距離震央較近的口宵里等斷層等斷層有關，後續關聯待研究，溫怡瑛說，震央與1964年白河大地震震央接近，是否有關聯待研究。嘉義去年至今地震不斷，百年嘉義公園「丙午烈震紀念碑」有警世作用。

吳健富說，大埔地震「有感搖晃時間」長達43秒，調出震央周圍30公里的歷史數據，今天地震是當地50年來規模最大一次，凌晨0時17分發生規模6.4地震，不到1分鐘，接連發生48次餘震，多數餘震均發生在台南楠西及南化地區，最大餘震震度發生在台南楠西。

溫怡瑛說，大埔震央與附近口宵里斷層、觸口斷層，以及1964年白河大地震接近，是否有關聯待研究。吳健富表示，與本次地震震央較近斷層，是「口宵里斷層」、「六甲斷層」及「觸口斷層」，這3個斷層是在2021年，因台積電為設廠進行監測計畫才發現，目前這3個斷層並無出現規模較大地震，後續關聯還有待研究。

嘉義去年至今地震不斷，百年嘉義公園有座市定古物「丙午烈震紀念碑」，重新修復，見證119年前嘉義大地震，造成1247人死亡，具警世作用，提醒位處地震帶的國人做好防震準備。

紀念碑由嘉義名醫莊伯容鐫刻，嘉義公園歷經滄桑變化，石碑一度覆滅，直到2000年玉山文化協會發現，市府整修豎立公園，紀念碑記錄百餘年前地震浩劫，具歷史性、稀有性，加上文詞優美，具文化價值，嘉市政府登錄為「一般古物」。

碑文記載，日本明治39年（清光緒32年，西元1906年）3月17日清晨6時12分，嘉義發生大地震，由於當年歲次丙午，因此被稱作「丙午烈震」。這場強震共造成1247人死亡、2399人受傷，「家屋倒壞」1萬1992棟。根據當時日本地震學者大森房吉研究，這場強烈地震震央在梅山與民雄之間，震源深度約6公里。