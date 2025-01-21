嘉義強震曾文水庫位多處落石 啟動特別檢查暫停開放一天

嘉義大埔今凌晨12點17分發生規模達6.4強震，鄰近的台南楠西、玉井山區陸續傳出災情，經濟部水利署今早緊急啟動巡檢南部各大水庫，包含位在震央的曾文水庫，目前初步回報各地水庫堰壩設施及供水正常，但因曾文水庫園區內多處落石，行車危險，將暫停開放一天。

水利署指出，今凌晨12點17分嘉義大埔發生規模6.4地震，且餘震不斷，地震發生後第一時間已啟動水庫安全檢查通報機制，目前各地水庫堰壩設施及供水正常；為慎重起見，震度達4級以上水庫，將依規定啟動特別檢查，以維護水庫設施及大眾生命財產安全。

水利署提到，嘉義大埔規模6.4地震，各主要水庫地震儀觀測到震度，震度5弱水庫分別為曾文水庫、烏山頭水庫、白河水庫、甲仙堰、德元埤、虎頭埤及鹽水埤，震度4級分別為阿公店水庫、高屏堰、蘭潭水庫、仁義潭水庫、湖山水庫、內浦子水庫、明潭下池、日月潭、霧社水庫等，後續各水庫管理單位將依據「蓄水建造物檢查及安全評估辦法」規定，進一步辦理特別檢查，以確保水庫安全無虞。