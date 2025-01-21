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歷經921…彰化知名地標「大衛」雕像 不敵嘉義6.4強震身軀支離破碎

不敵0121強震 台南學甲清濟宮牌樓「大量陶瓷瓦片碎一地」

聯合新聞網／ 綜合報導
0112嘉義6.4強震，台南學甲清濟宮牌樓也有多處震碎。圖擷自臉書粉專
0112嘉義6.4強震，台南學甲清濟宮牌樓也有多處震碎。圖擷自臉書粉專

今日凌晨0時17分嘉義發生芮氏規模6.4地震，震央位於大埔鄉，嘉義台南多處嚴重受創，臉書粉專「中社宋江江江江陣」分享「學甲大灣清濟宮」的臉書照片，牌樓有多處受損，並伴隨大量震碎的瓦片，景象怵目驚心。

「中社宋江江江江陣」指出，台南學甲大灣清濟宮牌樓，不敵規模6.4強震，陶瓷瓦片震碎一地，目前已經圍起封鎖線！

從學甲大灣清濟宮亦在臉書粉專po出的照片可發現，不少當地民眾深夜突受大地震驚嚇，全都跑出來在外頭的馬路上避難，而清濟宮牌樓底下全都是被震到掉下來的瓦礫碎片及石塊。

清濟宮發文寫道，地震目前已造成牌樓受損，感謝警方、里長、里民，立即到場排除狀況，目前已知無人受傷，平安無事，已通報災害防治中心，有最新消息會不斷更新，近期務必留意餘震。

0121嘉義地震 地震

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