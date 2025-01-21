大埔強震嘉義市多處水塔漏整晚 修水電人員電話接到手軟

嘉義縣大埔鄉凌晨6.4級強震，造成人口房屋密集的嘉義市電線走火、房屋火警、瓦斯漏氣、電梯受困等零星災情，許多大樓、住家及機關學校的水塔傾斜、破損或水管漏水災情，水電工程人員震後接到求助電話不斷，分身乏術，只能請用戶先關閉水表，排定時間修復。

深夜大埔6.4強震，嘉義市4級，餘震不斷，民眾飽受驚嚇，震壞許多水塔、水管。某水電公司業者說，水塔腳架損壞占7成，餘3成水塔破損漏水、垮掉，震災發生在過年前，最多1天搶修20件，與平時1個月不到2件相較，水電師傅全部出動仍應接不暇。

水電業者說，水塔腳架設計強度不夠，震垮幾乎都是老舊水塔，不鏽鋼水塔價格因水塔厚度腳架高度、用料而定，一般住家儲水量1噸水塔，連腳架售價從3千多元到9千元不等，地震後，消費者願意多花錢購置強度較佳的水塔，重視施工品質。

水電業者表示，震壞水塔腳架毀損居多，約占7成，水塔已有問題加地震搖晃，造成破損漏水及倒塌。業者說，民眾平時應注意水塔安全保養，簡易檢測，將水塔注滿水，徒手搖塔身，會擺晃較容易出問題，地震時風險倍增，建議盡速補強或更換。