快訊

屢傳有人想買蘋果西打製造商卻談不成 竟與金雞母有關

趙少康曝莊競程地震後貼文：藍白亂搞國家 老天真的怒了

MiLB／李灝宇多項數據創生涯新高 記者點名：打滿賽季將兌現天賦

大埔強震嘉義市多處水塔漏整晚 修水電人員電話接到手軟

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣大埔鄉凌晨6.4級強震，造成人口房屋密集的嘉義市電線走火、房屋火警、瓦斯漏氣、電梯受困等零星災情，許多大樓、住家及機關學校的水塔傾斜、破損或水管漏水災情。記者魯永明／攝影
嘉義縣大埔鄉凌晨6.4級強震，造成人口房屋密集的嘉義市電線走火、房屋火警、瓦斯漏氣、電梯受困等零星災情，許多大樓、住家及機關學校的水塔傾斜、破損或水管漏水災情。記者魯永明／攝影

嘉義縣大埔鄉凌晨6.4級強震，造成人口房屋密集的嘉義市電線走火、房屋火警、瓦斯漏氣、電梯受困等零星災情，許多大樓、住家及機關學校的水塔傾斜、破損或水管漏水災情，水電工程人員震後接到求助電話不斷，分身乏術，只能請用戶先關閉水表，排定時間修復。

深夜大埔6.4強震，嘉義市4級，餘震不斷，民眾飽受驚嚇，震壞許多水塔、水管。某水電公司業者說，水塔腳架損壞占7成，餘3成水塔破損漏水、垮掉，震災發生在過年前，最多1天搶修20件，與平時1個月不到2件相較，水電師傅全部出動仍應接不暇。

水電業者說，水塔腳架設計強度不夠，震垮幾乎都是老舊水塔，不鏽鋼水塔價格因水塔厚度腳架高度、用料而定，一般住家儲水量1噸水塔，連腳架售價從3千多元到9千元不等，地震後，消費者願意多花錢購置強度較佳的水塔，重視施工品質。

水電業者表示，震壞水塔腳架毀損居多，約占7成，水塔已有問題加地震搖晃，造成破損漏水及倒塌。業者說，民眾平時應注意水塔安全保養，簡易檢測，將水塔注滿水，徒手搖塔身，會擺晃較容易出問題，地震時風險倍增，建議盡速補強或更換。

0121嘉義地震 地震

延伸閱讀

太巧！嘉義大埔強震震央「幾乎複製」61年前白河大震 連日期也只差3天

影／6.4強震餘震不斷 台南楠西區災情慘

嘉義6.4地震 學者：主震大能量釋放仍要小心餘震變化

大埔強震震央天主教堂長輩待送餐 部分路段落石搶通中

相關新聞

太巧！嘉義大埔強震震央「幾乎複製」61年前白河大震 連日期也只差3天

今日凌晨0時17分嘉義發生規模6.4地震，震央位於大埔鄉，震度全台有感，鄰近的台南楠西災情嚴重，不少人聯想到白河1964年發生的大地震。

強震南科大廠停機...台積電重創？科管局：尚未恢復

凌晨嘉義台南連續發生地震，不但民房受損，台積電台南科學園區的先進製程產線被迫停機，聯電、群創等大廠也都停機。南科管理局表...

6.4強震台南人嚇到露宿街頭、搭帳篷 超商受損暫停營業

嘉南地區凌晨地震，台南楠西多棟民房受損，市區統一、萊爾富連鎖超商也不能倖免，天花板受損、貨架上商品散落一地，甚至大門脫落...

春節前1周強震 南部人驚想起9年前台南維冠大樓事件

嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，地震深度僅9.7公里，屬極淺層地震，最大震度出現在嘉義大埔為「6弱」，後續台南楠...

嘉義強震釀南部天空驚現白光 氣象署：能量釋放

嘉義縣大埔鄉今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，南部地區搖晃尤為明顯，高雄左營區有民眾目前當下天空冒出「一道強烈白光」...

不敵0121強震 台南學甲清濟宮牌樓「大量陶瓷瓦片碎一地」

今日凌晨0時17分嘉義發生芮氏規模6.4地震，震央位於大埔鄉，嘉義台南多處嚴重受創，臉書粉專「中社宋江江江江陣」…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。