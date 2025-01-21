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影／在地人驚！嘉義強震與白河大地震幾重疊 學者：關聯性待查

聯合報／ 記者黃于凡唐秀麗／嘉義縣即時報導
中正大學地球與環境科學系教授温怡瑛表示，1月21日凌晨0：17分在嘉義縣大埔鄉南邊發生規模6.4地震，附近就是1964年白河地震發生地點。記者唐秀麗／翻攝
中正大學地球與環境科學系教授温怡瑛表示，1月21日凌晨0：17分在嘉義縣大埔鄉南邊發生規模6.4地震，附近就是1964年白河地震發生地點。記者唐秀麗／翻攝

嘉義今天凌晨發生6.4地震，在地人驚嚇一晚不敢睡覺， 在地人驚怕！嘉義6.4強震與白河大地震「震央幾乎重疊」，學者證實此地震位置與1964年白河大地震發生位置接近，但之間是否有關聯性，需後續分析才能知道結果，仍呼籲餘震不斷，提高警覺。

中正大學地球與環境科學系教授温怡瑛表示，1月21日凌晨0：17分在嘉義縣大埔鄉南邊發生規模6.4地震，震源深度9.7公里，搖晃非常明顯，大範圍都感受到地震發生生，附近有口宵里斷層及觸口斷層，必須要後續計算及詳細分析，才知道是否有相關性，附近就是1964年白河地震發生地點，之間是否有關聯性，需後續分析才能知道結果。

温怡瑛指出，目前因餘震不斷，民眾仍需注意安全，民眾在家要注意家具砸落，戶外避難要注意建物倒塌等，希望大家平安度過地震危險期。

台南、嘉義人一夜不敢眠，嚇壞了，有住大樓民眾拿著逃生包投靠住平房的親友家中，還有老人小孩嚇到不敢住家裡，跑到公園過夜。

餘震不斷，在地民眾驚怕在網路社群留言「真的好大，還好多次」、「第五次了」。記者唐秀麗／翻攝
餘震不斷，在地民眾驚怕在網路社群留言「真的好大，還好多次」、「第五次了」。記者唐秀麗／翻攝

0121嘉義地震 地震

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