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嘉義6.4地震 學者：主震大能量釋放仍要小心餘震變化

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義大埔出現6.4地震，是近50年來規模最大一次，學者提醒仍要小心後續餘震。圖／翻攝畫面
嘉義大埔出現6.4地震，是近50年來規模最大一次，學者提醒仍要小心後續餘震。圖／翻攝畫面

凌晨嘉義大埔發生6.4地震，是近50年來規模最大一次，嘉義地區未傳出重大災情，民眾希望這是主震，後續餘震不會那麼恐怖。中正大學地球與環境科學副教授石瑞銓表示，這次震央不是在人口密集地區，才未造成重大災害，主震後續餘震也有可能出現大能量釋放，仍要小心，尤其要謹慎使用家中電器，避免因地震引發更大火災損害。

石瑞銓表示，目前觀測這次大埔6.4地震是「主震」，後續仍會有餘震發生，通常隨著能量逐漸釋放，餘震會小於主震，但是也有可能出現比主震還大的餘震，屆時主震成為「前震」，後來的大能量餘震轉稱為主震。

他說，去年嘉義地區一直傳出地震，氣象署觀測有地殼快速發展狀況，其實當時就有觀測到大埔也有小地震，但是當時的規模都很小，對能量釋放有限。

石瑞銓說明，規模6與規模5等級的地震相差32倍，5與4又差別32倍，去年的地震規模都在4左右，與大埔地震相差幾千倍，要搖幾千遍才有可能到達這次的地震能量，之前的小地震對能量釋放其實幫助不大，大埔的地震規模才真的有釋放累積的能量。

他表示，幸好這次地震不是發生在人口密集地區，因為無法預測地震何時會發生，嘉義市區凌晨曾出現2起火警事件，雖然沒有傳房屋倒塌，但是如果連續發生多起火警，屆時就會很麻煩。未來的地震應該會慢慢地減小，還是會有餘震，大家仍要小心防範，尤其使用電器要小心，特別防範火災發生。

0121嘉義地震 地震

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