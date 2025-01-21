影／6.4強震餘震不斷 台南楠西區災情慘

0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南市楠西區許多民宅倒塌龜裂，屋內物品散落一地，許多民眾徹夜不睡也不敢進家門，包括嘉義大埔及台南楠西區今天都宣布停班停課一天，嘉義大埔今凌晨0時17分發生規模6.4強震，地震深度9.7公里，屬極淺層地震，中南部出現許多嚴重災情，中央氣象署地震測報中心表示本次地震與於1906年造成巨大災情的「梅山斷層」距離長達50公里，因此並無直接關係，但提醒民眾，由於地震能量需要釋放，未來3天還是有機會出現規模5以上餘震。

這場規模6.4的強震造成台南楠西區有多戶透天處嚴重受損梁柱破裂、鋼筋斷裂，內外牆龜裂磚瓦土石掉落，水塔傾倒、水管破裂停水，有許多民宅門窗及牆壁都有嚴重龜裂現象，許多居民害怕餘震不斷都不敢進屋睡覺，只能冒著寒風在路邊聚集等待，而不時的餘震更讓大家驚呼連連，上午8點50左右更是一陣地動天搖，讓許多居民都驚嚇不已，中央氣象署表示本次地震深度極淺層，僅9.7公里，因此就連北台灣都顯著有感；由於地震需要釋放能量，3天內有機會「密集發生規模5以上地震」，民眾需做好防震、防災準備。 0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，許多民眾半夜不敢進屋擔心餘震。記者劉學聖／攝影 0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，市府開闢收容所安置災民。記者劉學聖／攝影 0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影 0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，許多民眾半夜不敢進屋擔心餘震。記者劉學聖／攝影 0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區一家超商天花板管線散落，依然持續營業。記者劉學聖／攝影 0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影 0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影 0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影 0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影 0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影 0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影 0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，許多民眾半夜不敢進屋擔心餘震。記者劉學聖／攝影 0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區一位民眾展示地震震落的時鐘。記者劉學聖／攝影 0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影 0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影