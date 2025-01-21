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曬嘉南強震油電糖水狀況 卓榮泰：各地大致恢復正常

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影
0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南楠西區許多民宅受損嚴重，民眾欲哭無淚。記者劉學聖／攝影

嘉南凌晨發生強震，行政院長卓榮泰在第一時間已指示消防署救援，並要求台電儘速恢復停電地區供電。卓揆一早也在臉書整理出目前災害搶修狀況，他要感謝工程單位及油電糖水同仁立即到場檢修，目前了解各地大致恢復正常。

嘉南強震，卓榮泰一早就在臉書貼文問候，「一夜連震，大家平安！」

卓榮泰說，嘉義、台南等地傳出部分災情，中央部會都掌握狀況，地方政府也已進行排除、安置中。感謝工程單位及油電糖水同仁立即到場檢修，目前了解各地大致恢復正常，零星狀況隨時緊急處理。

卓榮泰也整理出油電糖水在地震後的情況，

台電公司部分：

機組：豐德#3CC跳脫，其餘核能、水火力機組皆正常。

跳脫線路：太鐵~糠榔一路、新營~下營一路(已復電)

1:13分：台電饋供用戶電力，皆已復電。

水利署部分：水庫管理單位初步回報現場無異狀。持續現場巡檢中。

台水公司：目前供水正常,持續監控。

中油公司：所轄單位巡檢回報，目前均正常無異。

台糖公司：目前無災損。

道路災阻路段：

1.臺東縣海端鄉台20線172K+000 (利稻路段)，邊坡坍方，道路阻斷。預計今日下午搶通。

2.高雄市甲仙區台29臨11線便道7K+500 (錫安山路段)邊坡零星落石，道路阻斷，預計今日中午前開放通行。

0121嘉義地震 地震

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