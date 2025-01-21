嘉義規模6.4地震 台20線利稻路段邊坡坍方估下午搶通

嘉義縣大埔鄉今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，交通部公路局表示，截至上午共有道路災阻路段2處，台東縣海端鄉台20線利稻路段，邊坡坍方，預計下午3時搶通；高雄市甲仙區台29臨11線便道錫安山路段邊坡零星落石，上午8時已開放通行。

公路局指出，強震區內列管重點監控路段包括台3線、台18線、台20線、台29線等，屬震後通行風險路段，提醒用路人注意路況行駛。

公路局也呼籲，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立公路資訊看板（CMS）所提供最新交通管制、防災資訊，多利用公路局智慧化省道即時交通資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP，並掌握地震區域路況預為規劃行程因應。