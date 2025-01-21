快訊

屢傳有人想買蘋果西打製造商卻談不成 竟與金雞母有關

趙少康曝莊競程地震後貼文：藍白亂搞國家 老天真的怒了

MiLB／李灝宇多項數據創生涯新高 記者點名：打滿賽季將兌現天賦

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義規模6.4地震 台20線利稻路段邊坡坍方估下午搶通

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
嘉義縣大埔鄉今天凌晨0時17分發生規模6.4地震。圖/氣象署提供
嘉義縣大埔鄉今天凌晨0時17分發生規模6.4地震。圖/氣象署提供

嘉義縣大埔鄉今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，交通部公路局表示，截至上午共有道路災阻路段2處，台東縣海端鄉台20線利稻路段，邊坡坍方，預計下午3時搶通；高雄市甲仙區台29臨11線便道錫安山路段邊坡零星落石，上午8時已開放通行。

公路局指出，強震區內列管重點監控路段包括台3線、台18線、台20線、台29線等，屬震後通行風險路段，提醒用路人注意路況行駛。

公路局也呼籲，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立公路資訊看板（CMS）所提供最新交通管制、防災資訊，多利用公路局智慧化省道即時交通資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP，並掌握地震區域路況預為規劃行程因應。

0121嘉義地震 地震

延伸閱讀

蔡阿嘎公開嘉義住家6.4強震畫面 「狂搖巨大聲響」直呼：好可怕！

強震落石阻斷交通 高雄通往台東的南橫公路中斷

春節前1周強震 南部人驚想起9年前台南維冠大樓事件

嘉義6.4強震「與梅山斷層無關」 氣象署：未來3天有規模5餘震

相關新聞

太巧！嘉義大埔強震震央「幾乎複製」61年前白河大震 連日期也只差3天

今日凌晨0時17分嘉義發生規模6.4地震，震央位於大埔鄉，震度全台有感，鄰近的台南楠西災情嚴重，不少人聯想到白河1964年發生的大地震。

強震南科大廠停機...台積電重創？科管局：尚未恢復

凌晨嘉義台南連續發生地震，不但民房受損，台積電台南科學園區的先進製程產線被迫停機，聯電、群創等大廠也都停機。南科管理局表...

6.4強震台南人嚇到露宿街頭、搭帳篷 超商受損暫停營業

嘉南地區凌晨地震，台南楠西多棟民房受損，市區統一、萊爾富連鎖超商也不能倖免，天花板受損、貨架上商品散落一地，甚至大門脫落...

春節前1周強震 南部人驚想起9年前台南維冠大樓事件

嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，地震深度僅9.7公里，屬極淺層地震，最大震度出現在嘉義大埔為「6弱」，後續台南楠...

不敵0121強震 台南學甲清濟宮牌樓「大量陶瓷瓦片碎一地」

今日凌晨0時17分嘉義發生芮氏規模6.4地震，震央位於大埔鄉，嘉義台南多處嚴重受創，臉書粉專「中社宋江江江江陣」…

南部強震台南玉井大樓「3柱子失功能」 漏夜疏散17人

南部凌晨發生規模6.4地震，後續10多起餘震，台南玉井區仁愛街1棟大樓傳出柱子受損，區公所確認總共30戶，裡面當時有住9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。