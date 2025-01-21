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大埔強震震央天主教堂長輩待送餐 部分路段落石搶通中

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣偏鄉大埔鄉天主教嘉義教區安道社會福利基金會服務的天主教堂長輩關懷據點，遭6級強震肆虐，東西物資掉落地面，教堂平安，大埔往嘉義縣及台南市的台3線主要聯外道路，部分路段落石中斷。圖／讀者提供
嘉義縣偏鄉大埔鄉天主教嘉義教區安道社會福利基金會服務的天主教堂長輩關懷據點，遭6級強震肆虐，東西物資掉落地面，教堂平安，大埔往嘉義縣及台南市的台3線主要聯外道路，部分路段落石中斷。圖／讀者提供

嘉義縣偏鄉大埔鄉天主教嘉義教區安道社會福利基金會服務的天主教堂長輩關懷據點，遭6級強震肆虐，東西物資掉落地面，教堂平安，長輩嚇得不敢入睡，部分長輩反映沒飯吃，大埔往嘉義縣及台南市的台3線主要聯外道路，部分路段落石中斷，公路局雲嘉南區養護工程分局搶修通車，因餘震落石，非必要勿開車上山。

安道基金會受天主教嘉義教區支持，2010年起重啟閒置大埔天主堂，服務大埔鄉4、50名亞健康長者，辦理照顧關懷據點，工作日天天辦理健康促進及餐食，震災後，基金會工作人員巡查，天主堂及服務長輩們都平安，物資部分有摔落，整理中。

部分長輩反映沒飯吃，目前大埔道路中斷，道路疏通處理中，預計上午11時以前搶通道路開始送餐，天主堂物資充裕，配合過年物資送弱勢家庭，陸續復原工作及長輩需求協助及連絡等事宜進行中。

大埔據點在2020年全國4208處據點中脫穎而出，榮獲第6屆全國十大社區據點「金點之星」，提供大埔雙溪老人關懷據點、老人及身障居家服務、身心障礙營養餐飲服務、社區式交通接送服務、茄苳村、西興村社區發展協會輔導、大埔鄉各協會輔導、聖若瑟生態農場等服務。

雲嘉南區養護工程分局說，震央大埔鄉芮氏規模6.4強震，造成大埔鄉台3線371K+516竹圍橋南下線伸縮縫處路面破裂，南下線封閉設交通維護措施，引導車輛注意，替代道路：舊台3線，北上線正常通行，其餘道路、橋梁、隧道無災情，交通維持正常通行，請用路人持續注意分局網站或利用「省道即時交通資訊APP」查詢。

籲請用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之資訊可變標誌（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路局省道即時交通資訊網（https://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP 及收聽警廣路況廣播。

嘉義縣偏鄉大埔鄉天主教嘉義教區安道社會福利基金會，服務的天主教堂長輩關懷據點，遭6級強震肆虐，東西物資掉落地面，教堂平安，大埔往嘉義縣及台南市的台3線主要聯外道路，部分路段落石中斷。圖／讀者提供
嘉義縣偏鄉大埔鄉天主教嘉義教區安道社會福利基金會，服務的天主教堂長輩關懷據點，遭6級強震肆虐，東西物資掉落地面，教堂平安，大埔往嘉義縣及台南市的台3線主要聯外道路，部分路段落石中斷。圖／讀者提供
嘉義縣偏鄉大埔鄉天主教嘉義教區安道社會福利基金會，服務的天主教堂長輩關懷據點，遭6級強震肆虐，東西物資掉落地面，教堂平安，大埔往嘉義縣及台南市的台3線主要聯外道路，部分路段落石中斷。圖／讀者提供
嘉義縣偏鄉大埔鄉天主教嘉義教區安道社會福利基金會，服務的天主教堂長輩關懷據點，遭6級強震肆虐，東西物資掉落地面，教堂平安，大埔往嘉義縣及台南市的台3線主要聯外道路，部分路段落石中斷。圖／讀者提供
嘉義縣偏鄉大埔鄉天主教嘉義教區安道社會福利基金會，服務的天主教堂長輩關懷據點，遭6級強震肆虐，東西物資掉落地面，教堂平安，大埔往嘉義縣及台南市的台3線主要聯外道路，部分路段落石中斷。圖／讀者提供
嘉義縣偏鄉大埔鄉天主教嘉義教區安道社會福利基金會，服務的天主教堂長輩關懷據點，遭6級強震肆虐，東西物資掉落地面，教堂平安，大埔往嘉義縣及台南市的台3線主要聯外道路，部分路段落石中斷。圖／讀者提供
嘉義縣偏鄉大埔鄉天主教嘉義教區安道社會福利基金會，服務的天主教堂長輩關懷據點，遭6級強震肆虐，東西物資掉落地面，教堂平安，大埔往嘉義縣及台南市的台3線主要聯外道路，部分路段落石中斷。圖／讀者提供
嘉義縣偏鄉大埔鄉天主教嘉義教區安道社會福利基金會，服務的天主教堂長輩關懷據點，遭6級強震肆虐，東西物資掉落地面，教堂平安，大埔往嘉義縣及台南市的台3線主要聯外道路，部分路段落石中斷。圖／讀者提供

0121嘉義地震 地震

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