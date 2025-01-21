太巧！嘉義大埔強震震央「幾乎複製」61年前白河大震 連日期也只差3天

今日凌晨0時17分嘉義發生規模6.4地震，震央位於大埔鄉，震度全台有感，鄰近的台南楠西災情嚴重，不少人聯想到白河1964年發生的大地震。

根據中央氣象署歷史資料顯示，1964年1月18日晚上8時4分白河發生地震，規模6.3，造成106人死亡、653人受傷、上萬棟房屋全倒，甚至引發火災、造成地裂、土壤液化等，災情十分慘重。

1964年1月18日，嘉義白河地震災情。圖／聯合報系資料照片

1964年1月18日，嘉義白河地震災情。圖／聯合報系資料照片

1964年1月18日，嘉義白河地震災情。圖／聯合報系資料照片

白河大地震的震央為東經120.57度、北緯23.15度，而今日凌晨嘉義地震震央為東經120.57度、北緯23.23度，相近的日期、震央、規模，都讓網友們很難不把兩者聯想在一起，「白河大地震的週期快到了」、「白河大地震循環開始了嗎」、「感覺這就是白河地震，觸口斷層…」。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，與今日的嘉義大埔地震震央鄰近的「口宵里斷層」、「六甲斷層」及「觸口斷層」目前並無出現規模較大地震，後續關聯還有待研究。