強震南科大廠停機...台積電重創？科管局：尚未恢復

凌晨嘉義台南連續發生地震，不但民房受損，台積電台南科學園區的先進製程產線被迫停機，聯電、群創等大廠也都停機。南科管理局表示，稍早詢問園區廠商都回覆因狀況複雜，還在設法搶救復機，目前還無法掌握恢復狀況與損失程度，可能廠商在處理完成後會發布重大訊息說明。

管理局表示，各大廠生產機台都有自動停機裝置，因為淺層地震強度影響更大，各大廠生產線都被迫暫停，未當班工程師也紛紛召回加入搶救，受損狀況及何時可以恢復、是否影響產能等重要訊息，可能要由個別廠商自行發布。

管理局表示，雖然這次地震對園區廠商造成全面影響，但到目前為止並沒有發生因地震造成任何廠區火災與電力系統失效、供水管線受損等園區公共設施例的「衍生性災情」，顯示南科基礎建設相當完善，已經是「不幸中的大幸」。