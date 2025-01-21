快訊

蘋果iOS 19相機APP爆有「4大改變」 Siri語音助理更像ChatGPT

地牛又翻身！上午8時50分台南市楠西區規模4.2地震 最大震度台南3級

嘉義6.4強震與「梅山斷層」有無關聯？氣象署：未來3天有規模5餘震

大埔鄉6.4強震驚天動地鄉民不敢入眠 開車到公園睡車上

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣大埔鄉凌晨1時17分發生芮氏規模6.4強震，天搖地動，大多數鄉民嚇得不敢入睡，寒夜跑到屋外避震災，鄉治唯一的統一超商玻璃天花板破壞，市場及多處房屋牆壁破裂。圖／讀者提供
嘉義縣大埔鄉凌晨1時17分發生芮氏規模6.4強震，天搖地動，大多數鄉民嚇得不敢入睡，寒夜跑到屋外避震災，鄉治唯一的統一超商玻璃天花板破壞，市場及多處房屋牆壁破裂。圖／讀者提供

嘉義縣大埔鄉凌晨1時17分發生芮氏規模6.4強震，天搖地動，大多數鄉民嚇得不敢入睡，寒夜跑到屋外避震災，鄉治唯一的統一超商玻璃天花板破壞，市場及多處房屋牆壁破裂，張姓夫妻嚇得開車到情人公園睡車上。

大埔鄉位處震央，縣府宣布停班停課，消防局派遣所轄各分隊人車前往轄區災情查報，轄內有部分地區停電、住家圍牆倒塌、水管爆裂等情形，大埔鄉西興村三腳石有土石滑落阻礙交通，鄉公所處理中，截至目前未受理有民眾因地震災害受傷受困情形。

「太可怕了！天搖地動，大家都跑到屋外躲避」，張姓鄉民住北極殿附近，嚇得不敢在屋內，帶妻子開車到空曠情人公園睡車上整夜，他說，強震感受如同九二一大地震，鄉治唯一統一超商玻璃天花板損壞，市場及多處房屋牆壁破裂，台三線及部分道路落石，曾文水庫遊艇停開1天。

嘉義縣大埔鄉凌晨1時17分發生芮氏規模6.4強震，天搖地動，大多數鄉民嚇得不敢入睡，寒夜跑到屋外避震災，鄉治唯一的統一超商玻璃天花板破壞，市場及多處房屋牆壁破裂。圖／讀者提供
嘉義縣大埔鄉凌晨1時17分發生芮氏規模6.4強震，天搖地動，大多數鄉民嚇得不敢入睡，寒夜跑到屋外避震災，鄉治唯一的統一超商玻璃天花板破壞，市場及多處房屋牆壁破裂。圖／讀者提供
嘉義縣大埔鄉凌晨1時17分發生芮氏規模6.4強震，天搖地動，大多數鄉民嚇得不敢入睡，寒夜跑到屋外避震災，鄉治唯一的統一超商玻璃天花板破壞，市場及多處房屋牆壁破裂。圖／讀者提供
嘉義縣大埔鄉凌晨1時17分發生芮氏規模6.4強震，天搖地動，大多數鄉民嚇得不敢入睡，寒夜跑到屋外避震災，鄉治唯一的統一超商玻璃天花板破壞，市場及多處房屋牆壁破裂。圖／讀者提供
嘉義縣大埔鄉凌晨1時17分發生芮氏規模6.4強震，天搖地動，大多數鄉民嚇得不敢入睡，寒夜跑到屋外避震災，鄉治唯一的統一超商玻璃天花板破壞，市場及多處房屋牆壁破裂。圖／讀者提供
嘉義縣大埔鄉凌晨1時17分發生芮氏規模6.4強震，天搖地動，大多數鄉民嚇得不敢入睡，寒夜跑到屋外避震災，鄉治唯一的統一超商玻璃天花板破壞，市場及多處房屋牆壁破裂。圖／讀者提供
嘉義縣大埔鄉凌晨1時17分發生芮氏規模6.4強震，天搖地動，大多數鄉民嚇得不敢入睡，寒夜跑到屋外避震災，鄉治唯一的統一超商玻璃天花板破壞，市場及多處房屋牆壁破裂。圖／讀者提供
嘉義縣大埔鄉凌晨1時17分發生芮氏規模6.4強震，天搖地動，大多數鄉民嚇得不敢入睡，寒夜跑到屋外避震災，鄉治唯一的統一超商玻璃天花板破壞，市場及多處房屋牆壁破裂。圖／讀者提供
嘉義縣大埔鄉凌晨1時17分發生芮氏規模6.4強震，天搖地動，大多數鄉民嚇得不敢入睡，寒夜跑到屋外避震災，鄉治唯一的統一超商玻璃天花板破壞，市場及多處房屋牆壁破裂。圖／讀者提供
嘉義縣大埔鄉凌晨1時17分發生芮氏規模6.4強震，天搖地動，大多數鄉民嚇得不敢入睡，寒夜跑到屋外避震災，鄉治唯一的統一超商玻璃天花板破壞，市場及多處房屋牆壁破裂。圖／讀者提供
嘉義縣大埔鄉凌晨1時17分發生芮氏規模6.4強震，天搖地動，大多數鄉民嚇得不敢入睡，寒夜跑到屋外避震災，鄉治唯一的統一超商玻璃天花板破壞，市場及多處房屋牆壁破裂。圖／讀者提供
嘉義縣大埔鄉凌晨1時17分發生芮氏規模6.4強震，天搖地動，大多數鄉民嚇得不敢入睡，寒夜跑到屋外避震災，鄉治唯一的統一超商玻璃天花板破壞，市場及多處房屋牆壁破裂。圖／讀者提供

0121嘉義地震 地震

延伸閱讀

嘉義縣大埔鄉傳地震災情 1月21日停止上班、停止上課

嘉義縣大埔凌晨地震規模6.4 嘉市工廠火警

南部大地震高雄人驚呼比「921」大 勾起當年恐怖回憶

嘉義大埔深夜大地震 西興村聯外道路坍方中斷50人受困

相關新聞

影／台南楠西區地震災情嚴重 黃偉哲宣布停止上班上課

台南市楠西區地震災情嚴重，市長黃偉哲凌晨3:20左右宣布，為了讓楠西區災民能夠人有多點時間心力整理家園，今天楠西區停止上...

6.4強震台南人嚇到露宿街頭、搭帳篷 超商受損暫停營業

嘉南地區凌晨地震，台南楠西多棟民房受損，市區統一、萊爾富連鎖超商也不能倖免，天花板受損、貨架上商品散落一地，甚至大門脫落...

大埔鄉6.4強震驚天動地鄉民不敢入眠 開車到公園睡車上

嘉義縣大埔鄉凌晨1時17分發生芮氏規模6.4強震，天搖地動，大多數鄉民嚇得不敢入睡，寒夜跑到屋外避震災，鄉治唯一的統一超...

嘉義6.4強震「與梅山斷層無關」 氣象署：未來3天有規模5餘震

嘉義大埔今凌晨0時17分發生規模6.4強震，地震深度9.7公里，屬極淺層地震，中南部出現許多嚴重災情，中央氣象...

春節前1周強震 南部人驚想起9年前台南維冠大樓事件

嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，地震深度僅9.7公里，屬極淺層地震，最大震度出現在嘉義大埔為「6弱」，後續台南楠...

嘉義規模6.4地震 台20線利稻路段邊坡坍方估下午搶通

嘉義縣大埔鄉今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，交通部公路局表示，截至上午共有道路災阻路段2處，台東縣海端鄉台20線利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。