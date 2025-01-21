大埔鄉6.4強震驚天動地鄉民不敢入眠 開車到公園睡車上
嘉義縣大埔鄉凌晨1時17分發生芮氏規模6.4強震，天搖地動，大多數鄉民嚇得不敢入睡，寒夜跑到屋外避震災，鄉治唯一的統一超商玻璃天花板破壞，市場及多處房屋牆壁破裂，張姓夫妻嚇得開車到情人公園睡車上。
大埔鄉位處震央，縣府宣布停班停課，消防局派遣所轄各分隊人車前往轄區災情查報，轄內有部分地區停電、住家圍牆倒塌、水管爆裂等情形，大埔鄉西興村三腳石有土石滑落阻礙交通，鄉公所處理中，截至目前未受理有民眾因地震災害受傷受困情形。
「太可怕了！天搖地動，大家都跑到屋外躲避」，張姓鄉民住北極殿附近，嚇得不敢在屋內，帶妻子開車到空曠情人公園睡車上整夜，他說，強震感受如同九二一大地震，鄉治唯一統一超商玻璃天花板損壞，市場及多處房屋牆壁破裂，台三線及部分道路落石，曾文水庫遊艇停開1天。
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