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地牛又翻身！上午8時50分台南市楠西區規模4.2地震 最大震度台南3級

嘉義6.4強震與「梅山斷層」有無關聯？氣象署：未來3天有規模5餘震

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6.4強震台南人嚇到露宿街頭、搭帳篷 超商受損暫停營業

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南強震民眾嚇到露宿街頭甚至搭起帳篷。記者周宗禎／攝影
台南強震民眾嚇到露宿街頭甚至搭起帳篷。記者周宗禎／攝影

嘉南地區凌晨地震，台南楠西多棟民房受損，市區統一、萊爾富連鎖超商也不能倖免，天花板受損、貨架上商品散落一地，甚至大門脫落傾倒，暫時無法營業。許多民眾因為驚嚇徹夜待在屋外，還有人在門口路邊搭起帳篷。

要結帳的民眾心有餘悸說，突然飲料「從眼前飛過」，嚇到拔腿就跑、差點撞破店門。明顯感覺地面是平行的不斷來回震動、應該超過30秒，因為跑到屋外後回頭看店裡的燈還在搖晃，東西還是不斷地掉落。

而災情嚴重的楠西區民族路、仁愛街、加拔路等地都有民宅嚴重受損，梁柱變形鋼筋外露，天花板牆面龜裂掉落大量土石，還有屋頂鋼架水塔墜落地面、砸壞汽機車，雖然災民都沒有受傷，許多人因多次餘震、飽受驚嚇整晚不敢再進屋內。

台南強震民眾超商貨物散落一地設備受損暫停營業。記者周宗禎／攝影
台南強震民眾超商貨物散落一地設備受損暫停營業。記者周宗禎／攝影
台南強震民眾超商貨物散落一地設備受損暫停營業。記者周宗禎／攝影
台南強震民眾超商貨物散落一地設備受損暫停營業。記者周宗禎／攝影
台南強震民眾超商貨物散落一地設備受損暫停營業。記者周宗禎／攝影
台南強震民眾超商貨物散落一地設備受損暫停營業。記者周宗禎／攝影
台南強震民眾超商貨物散落一地設備受損暫停營業。記者周宗禎／攝影
台南強震民眾超商貨物散落一地設備受損暫停營業。記者周宗禎／攝影

0121嘉義地震 地震

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