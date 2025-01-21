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6.4強震台南人嚇到露宿街頭、搭帳篷 超商受損暫停營業
嘉南地區凌晨地震，台南楠西多棟民房受損，市區統一、萊爾富連鎖超商也不能倖免，天花板受損、貨架上商品散落一地，甚至大門脫落傾倒，暫時無法營業。許多民眾因為驚嚇徹夜待在屋外，還有人在門口路邊搭起帳篷。
要結帳的民眾心有餘悸說，突然飲料「從眼前飛過」，嚇到拔腿就跑、差點撞破店門。明顯感覺地面是平行的不斷來回震動、應該超過30秒，因為跑到屋外後回頭看店裡的燈還在搖晃，東西還是不斷地掉落。
而災情嚴重的楠西區民族路、仁愛街、加拔路等地都有民宅嚴重受損，梁柱變形鋼筋外露，天花板牆面龜裂掉落大量土石，還有屋頂鋼架水塔墜落地面、砸壞汽機車，雖然災民都沒有受傷，許多人因多次餘震、飽受驚嚇整晚不敢再進屋內。
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