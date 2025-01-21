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圖輯／嘉義深夜6.4強震 台南楠西區民宅倒塌龜裂災情曝
0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南市楠西區許多民宅倒塌龜裂，屋內物品散落一地，許多民眾徹夜不睡也不敢進家門，台南市長黃偉哲凌晨3:20左右宣布，為了讓楠西區災民能夠人有多點時間心力整理家園，今天楠西區停止上班上課一天。
台南楠西區除了民族路民宅倒塌有人受傷，仁愛路也有多戶透天處嚴重受損梁柱破裂、鋼筋斷裂，內外牆龜裂磚瓦土石掉落，水塔傾倒、水管破裂停水，有許多民宅門窗及牆壁都有嚴重龜裂現象，許多居民害怕餘震不斷都不敢進屋睡覺，只能冒著寒風在路邊聚集等待，而不時的餘震更讓大家驚呼連連。
黃偉哲表示，這次凌晨的地震雖然震央在嘉義，但台南楠西仍有部分災情，讓不少民眾擔驚受怕，以及也部分的屋損情況，目前現場民眾都平安，但目前問題是餘震不斷，所以災民不願意進收容中心也不願意回到自己的屋子裡面，現在半夜時間溫度很低，災民需要一些禦寒衣物我們也在加緊處理，明早上我們會請公所來送熱食，希望能夠讓災民度過這段時間，也會請公所持續與里長聯繫確認是否還有其他民眾受困，很感謝現場的同仁，他們都辛苦了。
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