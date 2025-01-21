圖輯／嘉義深夜6.4強震 台南楠西區民宅倒塌龜裂災情曝

0121嘉義大埔地震造成南台灣災情慘重，台南市楠西區許多民宅倒塌龜裂，屋內物品散落一地，許多民眾徹夜不睡也不敢進家門，台南市長黃偉哲凌晨3:20左右宣布，為了讓楠西區災民能夠人有多點時間心力整理家園，今天楠西區停止上班上課一天。

台南楠西區除了民族路民宅倒塌有人受傷，仁愛路也有多戶透天處嚴重受損梁柱破裂、鋼筋斷裂，內外牆龜裂磚瓦土石掉落，水塔傾倒、水管破裂停水，有許多民宅門窗及牆壁都有嚴重龜裂現象，許多居民害怕餘震不斷都不敢進屋睡覺，只能冒著寒風在路邊聚集等待，而不時的餘震更讓大家驚呼連連。