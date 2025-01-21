快訊

小年夜溫度驟降 吳德榮：除夕至初二寒流侵襲恐5度以下

總預算決戰 經濟部補貼台電千億 藍白全刪

嘉南地震 賴總統：已請台電儘速恢復供電穩定

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
今天凌晨南台灣發生地震，部分地區傳出災情。賴清德總統表示，行政院長卓榮泰已在第一時間，請各部會瞭解各地災情狀況，並請台電儘速恢復停電地區的供電穩定。圖/聯合報系資料照片
今天凌晨南台灣發生地震，部分地區傳出災情。賴清德總統表示，行政院長卓榮泰已在第一時間，請各部會瞭解各地災情狀況，並請台電儘速恢復停電地區的供電穩定。圖/聯合報系資料照片

今天凌晨南台灣發生地震，部分地區傳出災情。賴清德總統表示，行政院長卓榮泰已在第一時間，請各部會瞭解各地災情狀況，並請台電儘速恢復停電地區的供電穩定。

賴總統在臉書表示，各位國人朋友平安。稍早凌晨0點17分，嘉義大埔發生規模6.4的有感地震，全台各地都有感受，國家級警報也在7.9秒內立即發送，隨後持續有多次餘震發生。

他表示，目前有部分縣市傳出停電、火警，以及平房倒塌造成民眾受困等災情，消防同仁已經趕赴倒塌現場救援，所幸受困民眾皆平安被救出。行政院長卓榮泰也已在第一時間，請各部會瞭解各地災情狀況，並請台電儘速恢復停電地區的供電穩定。

賴總統說，他要提醒國人朋友，務必注意自身及周遭安全，慎防後續餘震，並留意官方發布的相關訊息。部分停電地區，請住戶小心安全。

賴總統表示，也謝謝在如此寒冷的夜晚，趕赴災害現場搶救的警消與台電同仁，願大家一切平安。

0121嘉義地震 地震

延伸閱讀

卓榮泰憂刪預算毀國家 國民黨：為人民把關，不怕造謠恐嚇

慰問海巡重提預算 卓榮泰痛批藍白不分青紅皂白砍預算

影／批立院砍預算 院長卓榮泰：未來會造成很大的妨礙

預算遭刪卓榮泰批癱瘓國家 侯友宜：民代把關天經地義

相關新聞

春節前1周強震 南部人驚想起9年前台南維冠大樓事件

嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，地震深度僅9.7公里，屬極淺層地震，最大震度出現在嘉義大埔為「6弱」，後續台南楠...

嘉義6.4強震「與梅山斷層無關」 氣象署：未來3天有規模5餘震

嘉義大埔今凌晨0時17分發生規模6.4強震，地震深度9.7公里，屬極淺層地震，中南部出現許多嚴重災情，中央氣象...

嘉義0:17發生規模6.4地震 20縣市國家級警報

全台有感！中央氣象署發布第114007有感地震報告，嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，地震深度9.7公里，屬於極淺層地震。

嘉義6.4強震「有感搖晃43秒」專家：當地50年最大規模

今天凌晨0時17分，嘉義大埔發生規模6.4地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，本次地震「有感搖晃時間」長達43秒...

影／台南楠西區地震災情嚴重 黃偉哲宣布停止上班上課

台南市楠西區地震災情嚴重，市長黃偉哲凌晨3:20左右宣布，為了讓楠西區災民能夠人有多點時間心力整理家園，今天楠西區停止上...

嘉義縣大埔鄉傳地震災情 1月21日停止上班、停止上課

嘉義縣大埔鄉因地震傳出災情，部分道路受損無法通行，且區域內水電供應中斷，恐影響上班上課安全，嘉義縣政府今天清晨宣布，大埔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。