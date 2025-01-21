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嘉義6.4強震「緊急成立EOC」高鐵今全線正常營運

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
嘉義大埔凌晨發生規模6.4地震，台灣高鐵表示，經確認各項設施安全無虞，今日全線正常營運，各車次依時刻表正常發車。聯合報系資料照
嘉義大埔凌晨發生規模6.4地震，台灣高鐵表示，經確認各項設施安全無虞，今日全線正常營運，各車次依時刻表正常發車。聯合報系資料照

嘉義大埔今凌晨0時17分發生規模6.4地震，地震深度僅9.7公里，全台都感受到劇烈搖晃，國家警報也響起，台灣高鐵表示，台中至左營路段測得1至3級地震告警，經確認各項設施安全無虞，今日全線正常營運，各車次依時刻表正常發車。

高鐵今5時30分發布最新營運訊息，受到今凌晨0時17分嘉義地區地震影響，於台中至左營路段測得1至3級地震告警，台灣高鐵公司依照地震應變作業程序，啟動路線及設施巡檢。

高鐵表示，公司在地震發生的第一時間即成立緊急應變中心（EOC），並依照地震應變標準程序，完成土建設施、路線、車站及逐步提速巡檢，確認各項設施安全無虞，今日全線正常營運，各車次依時刻表正常發車，敬請旅客安心搭乘。

0121嘉義地震 地震

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