嘉南地震 賴總統感謝警消、台電同仁寒夜搶救

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
南部今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市玉井區多棟民宅受損。記者劉學聖／攝影
南部今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市玉井區多棟民宅受損。記者劉學聖／攝影

台南、嘉義凌晨陸續發生芮氏規模5和6.4地震，陸續傳出災情。賴清德總統在臉書問候國人平安，並提醒注意後續餘震，更感謝寒夜中現場搶救的警消與台電同仁，願大家一切平安。

賴總統說，稍早凌晨 0 點 17 分，嘉義大埔發生規模 6.4 的有感地震，全台各地都有感受，國家級警報也在 7.9 秒內立即發送，隨後持續有多次餘震發生。

賴總統表示，有部分縣市傳出停電、火警，以及平房倒塌造成民眾受困等災情，消防同仁已經趕赴倒塌現場救援，所幸受困民眾皆平安被救出。行政院長卓榮泰也已在第一時間，請各部會瞭解各地災情狀況，並請台電儘速恢復停電地區的供電穩定。

賴總統要提醒國人朋友，務必注意自身及周遭安全，慎防後續餘震，並留意官方發布的相關訊息。部分停電地區，請住戶小心安全。他也謝謝在如此寒冷的夜晚，趕赴災害現場搶救的警消與台電同仁，願大家一切平安。

0121嘉義地震 地震

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