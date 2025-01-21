嘉義6.4強震「有感搖晃43秒」專家：當地50年最大規模

今天凌晨0時17分，嘉義大埔發生規模6.4地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，本次地震「有感搖晃時間」長達43秒，進一步調出震央周圍30公里的歷史數據，今天地震是當地50年來規模最大一次；針對距離本次地震震央較近的斷層，包含口宵里斷層等3斷層，後續關聯有待研究。

嘉義大埔今凌晨0時17分發生規模6.4地震，不到1分鐘，接連發生48次餘震，多數餘震均發生在台南楠西及南化地區，其中最大餘震震度發生在台南楠西，於今凌晨0時26分發生規模5地震，地震深度11公里。

嘉義部分，在0時17分發生規模6.4地震後，凌晨3時29分再出現規模4.3地震，地震深度13.5公里；高雄甲仙也在凌晨0時22分發生規模3.5地震，地震深度12.1公里。上述有感地震及餘震均為極淺層地震。

吳健富說明，嘉義大埔今凌晨0時17分發生規模6.4地震，最大震度達「6弱」，進一步分析發現，嘉義大埔發生地震當下，震度「6弱、5強」的搖晃時間各不到1秒，「5弱」搖晃時間約2秒，震度4級搖晃時間約12秒、震度3級搖晃時間約22秒，總計有感搖晃時間（震度2級含以上）約43秒。

吳健富表示，本次地震震央在嘉義大埔，偏向山區，當地屬於地質破碎帶，平時有非常多的小型地震，偶爾出現一次規模5以上地震。

吳健富進一步指出，翻開本次地震震央周圍30公里範圍內的歷史資料，自1976年以來，共發生22起規模5以上地震；2000年2月16日曾觀測到規模5.59地震，而今天發生的規模6.4地震，是當地50年來首次超過規模6、且是最強的地震。

本次地震是否與「梅山斷層」有關？吳健富說，講到嘉義地震，許多人就會聯想到梅山斷層，但本次地震震央與梅山斷層距離長達50公里，並無直接關聯。