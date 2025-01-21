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台南楠西區地震災情嚴重 黃偉哲宣布停止上班上課

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黃偉哲趕赴台南楠西勘災 陸續救出11人4人送醫

聯合報／ 記者周宗禎唐秀麗／台南即時報導
黃偉哲（左）安撫災民恐懼不安心情。圖／台南市府提供
黃偉哲（左）安撫災民恐懼不安心情。圖／台南市府提供

嘉義今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市楠西發生房屋倒塌及多棟民宅受損，台南市長黃偉哲趕到現場勘災，消防局報告指出陸續救出11人（4男 7女），其中4人送醫，一對夫妻帶著一個月大女嬰被救出後，夫妻頭部疑遭砸傷鮮血直流，消防人員包紮後送往衛福部新化分院急救，另 一名男子送麻豆新樓分院，幸好都是輕傷，意識清楚。

黃偉哲也第一時間立即趕到現場，南市消防局成立前進指揮所，黃市長安撫災民恐懼不安心情，他安慰一名受災婦人說，「保重喲，身體健康最重要，我們會派工務民政單位協助後．．不要擔心！」。

黃偉哲指出，因地震，造成電力尚未恢復，部分住戶電捲門打不開，消防車出動陸續救出受困民眾，但由於餘震不斷，大家害怕不敢進屋，甘願冒著寒風中在戶外休息，已請楠西區公所民政單位加強安置民眾，首重保暖，希望地震趕快過去。

黃偉哲表示，這次凌晨的地震雖然震央在嘉義，但台南楠西仍有部分災情，讓不少民眾擔驚受怕，以及也部分的屋損情況，目前現場民眾都平安，但目前問題是餘震不斷，所以災民不願意進收容中心也不願意回到自己的屋子裡面，現在半夜時間溫度很低，災民需要一些禦寒衣物我們也在加緊處理，明早上我們會請公所來送熱食，希望能夠讓災民度過這段時間，另外因為台電電力尚未恢復，所以部分民眾因為自家鐵捲門打不開因此受困在自己家，這邊比較多二三樓平房，所以消防局也出動消防車用車頂接駁民眾，已經救出了６.7位民眾，我們會持續與民眾聯絡，也會請公所持續與里長聯繫確認是否還有其他民眾受困，很感謝現場的同仁，他們都辛苦了。

嘉義今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市楠西區多棟民宅受損，民眾冒著寒風中在戶外休息。記者劉學聖/攝影
嘉義今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市楠西區多棟民宅受損，民眾冒著寒風中在戶外休息。記者劉學聖/攝影
黃偉哲趕赴台南楠西勘災安慰災民。記者周宗禎／攝影
黃偉哲趕赴台南楠西勘災安慰災民。記者周宗禎／攝影
嘉義今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市楠西區多棟民宅受損，民眾冒著寒風中在戶外休息。記者劉學聖/攝影
嘉義今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市楠西區多棟民宅受損，民眾冒著寒風中在戶外休息。記者劉學聖/攝影
黃偉哲趕赴台南楠西勘災 安慰災民，指示首重災民保暖安置。記者劉學聖／攝影
黃偉哲趕赴台南楠西勘災 安慰災民，指示首重災民保暖安置。記者劉學聖／攝影

0121嘉義地震 地震

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