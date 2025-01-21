黃偉哲趕赴台南楠西勘災 陸續救出11人4人送醫

嘉義今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市楠西發生房屋倒塌及多棟民宅受損，台南市長黃偉哲趕到現場勘災，消防局報告指出陸續救出11人（4男 7女），其中4人送醫，一對夫妻帶著一個月大女嬰被救出後，夫妻頭部疑遭砸傷鮮血直流，消防人員包紮後送往衛福部新化分院急救，另 一名男子送麻豆新樓分院，幸好都是輕傷，意識清楚。

黃偉哲也第一時間立即趕到現場，南市消防局成立前進指揮所，黃市長安撫災民恐懼不安心情，他安慰一名受災婦人說，「保重喲，身體健康最重要，我們會派工務民政單位協助後．．不要擔心！」。

黃偉哲指出，因地震，造成電力尚未恢復，部分住戶電捲門打不開，消防車出動陸續救出受困民眾，但由於餘震不斷，大家害怕不敢進屋，甘願冒著寒風中在戶外休息，已請楠西區公所民政單位加強安置民眾，首重保暖，希望地震趕快過去。