嘉義凌晨地震 嘉市零星災情 餘震搖到不敢睡
凌晨嘉義發生有感地震，嘉義市區電線走火、瓦斯漏氣、電梯受困等零星災情，有超商輕鋼架掉落、貨品掉落一片狼藉，幸好都未傳出人員傷亡，但時有餘震發生，經過一夜震撼，許多人已不能安心入眠。
凌晨零點17分，嘉義地區地震達芮氏規模6.4，不少人半夜被嚇醒，震央在嘉義縣政府東南方 37.9 公里 ，嘉義縣大埔鄉，嘉義市消防局1小時內陸續接獲7件災情；北安路電線走火、新生路電杆火警、世賢路四段印刷廠火警、世賢國小警鈴作響、保愛二路及吳鳳南路有瓦斯異味、圓福街有名民眾受困電梯，狀況陸續由消防、台電等單位解除。幸好都沒有傳出人員傷亡。
24小時超商輕鋼架掉落、賣場貨物掉滿地，狀況狼狽。
時而發生餘震，有人一進廁所就搖，嚇得不敢再去廁所，「我ㄧ進廁所就搖 我今天晚上不要進廁所了」、「今天真不用睡了～」「78 是要不要讓人睡」、「這樣不知道要怎麼睡」。
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