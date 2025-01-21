快訊

嘉義大埔深夜大地震 西興村聯外道路坍方中斷50人受困

台南楠西地震多棟民宅損毁 82歲老太太拚命推門爬出

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南楠西地震多棟民宅損毁，82歲老太太拚命推門爬出，小狗也順利脫困。記者周宗禎／攝影
台南楠西地震多棟民宅損毁，82歲老太太拚命推門爬出，小狗也順利脫困。記者周宗禎／攝影

台南凌晨地震，因為餘震不斷，許多民眾都不敢回到屋內，民族路一位82歲林姓老太太，地震發生時大門受損，她拚了老命從門縫爬了出來，就坐在馬路對面不願意到收容中心。

老太太的家人聽到房屋倒塌消息，從永康趕來發現老人家沒有受傷，陪伴老太太的小狗也平安無事，鬆了一口氣，因為老人家不願意到室內，附近民眾見狀也拿來棉被幫忙老人家保暖。消防人員也幫忙行動不便的老人到附近熱心民眾提供的遮陽棚內休息。

林老太太說，當時先是一陣天搖地動，發出很大的，沒聽過的聲音，接著家裏的東西噼哩啪啦掉下來，他也被震得摔倒在地，還好沒有被重物壓到，雖然大門因為地震變形沒辦法打開，但是有一個小縫，用了全身的力氣慢慢地爬了出來，看到消防人員，她才覺得自己有救了。

0121嘉義地震 地震

延伸閱讀

寒假第一天就地震 學測生崩潰：拜託讓我睡個安穩的覺

網傳高雄地震後十全路有歪樓還傳火警 警消：假訊息

彰化震度4級近年少見 床上的貓都被地震得落荒而逃

凌晨地震規模6.4 震央嘉縣大埔鄉 嘉義市傳火警、瓦斯異味

相關新聞

嘉義0:17發生規模6.4地震 20縣市國家級警報

全台有感！中央氣象署發布第114007有感地震報告，嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，地震深度9.7公里，屬於極淺層地震。

嘉義大埔深夜大地震 西興村聯外道路坍方中斷50人受困

嘉義縣大埔鄉今天凌晨0點17分發生規模6.4地震，西興村有部分道路坍方無法通行，三角石道路有大面積石塊滑落，目前道路中斷...

台南楠西傳出房屋倒塌 3人受困 消防特搜趕往搶救中

台灣今天凌晨發生六級有感地震，目前最新消息傳出台南市楠西區民族路157巷有一棟民宅倒塌，據報3人受困（2大1小）。台南市...

嘉義大埔6.4強震 民眾嚇壞：與民國53年白河地震好近

嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，地震深度僅9.7公里，震度全台有感，有民眾表示，嚇到腿軟，...

台南楠西地震多棟民宅損毁 82歲老太太拚命推門爬出

台南凌晨地震，因為餘震不斷，許多民眾都不敢回到屋內，民族路一位82歲林姓老太太，地震發生時大門受損，她拚了老命從門縫爬了...

六龜溫泉山莊「整個園區都冒煙」甲仙民宅整片玻璃震碎

嘉義大埔零時17分發生芮氏規模6.4地震，餘震不斷讓不少人無法安眠，高雄甲仙、那瑪夏一度停電，有民宅玻璃遭震毀，同樣位處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。