台南楠西地震多棟民宅損毁 82歲老太太拚命推門爬出

台南凌晨地震，因為餘震不斷，許多民眾都不敢回到屋內，民族路一位82歲林姓老太太，地震發生時大門受損，她拚了老命從門縫爬了出來，就坐在馬路對面不願意到收容中心。

老太太的家人聽到房屋倒塌消息，從永康趕來發現老人家沒有受傷，陪伴老太太的小狗也平安無事，鬆了一口氣，因為老人家不願意到室內，附近民眾見狀也拿來棉被幫忙老人家保暖。消防人員也幫忙行動不便的老人到附近熱心民眾提供的遮陽棚內休息。

林老太太說，當時先是一陣天搖地動，發出很大的，沒聽過的聲音，接著家裏的東西噼哩啪啦掉下來，他也被震得摔倒在地，還好沒有被重物壓到，雖然大門因為地震變形沒辦法打開，但是有一個小縫，用了全身的力氣慢慢地爬了出來，看到消防人員，她才覺得自己有救了。