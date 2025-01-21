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嘉義大埔深夜大地震 西興村聯外道路坍方中斷50人受困

楠西區多戶民宅受損 4人送醫 民眾不敢睡裹大衣站屋外

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南部今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市玉井區多棟民宅受損，民眾不敢進入屋內，冒著寒風中在戶外休息。記者劉學聖／攝影
南部今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市玉井區多棟民宅受損，民眾不敢進入屋內，冒著寒風中在戶外休息。記者劉學聖／攝影

南部凌晨12點17分發生規模6.4地震，之後接連發生10多起餘震，台南市楠西區傳出多個民宅有塌陷、毀損，一對夫妻和1嬰兒受困獲救，還有1名男子受困輕傷，共4人送醫幸好都無大礙，但不少民眾不敢進睡覺，頂著低溫待在屋外路邊。

據了解，楠西區目前陸續救出4男、7女，其中4人送醫，民族路157巷的平房屋頂塌陷，消防人員破門後，1對夫妻臉上流血，抱著幼兒驚恐走出，另，民族路、中興南路77巷、東勢路等民宅，都有人受困獲救；還有約10戶房屋因為鐵捲門變形，人無法出來，消防人員前往架梯，從2樓讓居民走到消防車頂，藉此脫困。

楠西區許多民眾被地震嚇得不敢睡覺，即使凌晨僅13度低溫，不敢回到屋內睡覺，穿著大衣，甚至有人裹著棉被，待在屋外與鄰居互相關心情況；市府也表達可安排收容中心，不過暫時沒有居民表達有意願。

南部今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市玉井區多棟民宅受損。記者劉學聖／攝影
南部今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市玉井區多棟民宅受損。記者劉學聖／攝影
南部今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市玉井區多棟民宅受損，民眾不敢進入屋內，冒著寒風中在戶外休息。記者劉學聖／攝影
南部今天凌晨0時17分發生規模6.4地震，鄰近震央的台南市玉井區多棟民宅受損，民眾不敢進入屋內，冒著寒風中在戶外休息。記者劉學聖／攝影

0121嘉義地震 地震

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