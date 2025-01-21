楠西區多戶民宅受損 4人送醫 民眾不敢睡裹大衣站屋外

南部凌晨12點17分發生規模6.4地震，之後接連發生10多起餘震，台南市楠西區傳出多個民宅有塌陷、毀損，一對夫妻和1嬰兒受困獲救，還有1名男子受困輕傷，共4人送醫幸好都無大礙，但不少民眾不敢進睡覺，頂著低溫待在屋外路邊。

據了解，楠西區目前陸續救出4男、7女，其中4人送醫，民族路157巷的平房屋頂塌陷，消防人員破門後，1對夫妻臉上流血，抱著幼兒驚恐走出，另，民族路、中興南路77巷、東勢路等民宅，都有人受困獲救；還有約10戶房屋因為鐵捲門變形，人無法出來，消防人員前往架梯，從2樓讓居民走到消防車頂，藉此脫困。