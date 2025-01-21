春節前1周強震 南部人驚想起9年前台南維冠大樓事件

嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，地震深度僅9.7公里，屬極淺層地震，最大震度出現在嘉義大埔為「6弱」，後續台南楠西及南化也接連發生高達33次餘震，其中最大規模5，地震深度11公里。由於今凌晨發生的地震，距離春節僅1周，不少台南人都秒回想起9年前陰影，也就是除夕夜台南維冠大樓因強震倒坍事件。

中央氣象署指出，嘉義大埔今凌晨0時17分發生規模6.4地震，隨後不到1分鐘內，台南楠西就發生規模5地震。由於本次地震距離春節僅1周，許多人都回起當年台南維冠金龍大樓倒塌事件。

2016年2月6日除夕夜高雄美濃發生規模6.6地震，但最大震度不在高雄，反而是台南新化震度高達7級，造成台南維冠金龍大樓倒塌，釀115死、96傷，成為台灣自921大地震以來最嚴重的震災。

回顧歷年南部大地震，根據氣象局統計，近百年來，台南共有7次因地震發生嚴重房屋倒塌，除上述2016年2月6日高雄美濃發生大地震，導致台南維冠金龍大樓因嚴重搖晃而倒塌。

其餘台南大地震還有1964年2月17日，台南白河發生規模5.9地震，屬於同年1月18日白河地震的餘震，無人死亡、422間房屋倒塌；1964年1月18日，台南白河發生規模6.3地震，釀106人死、1萬924間房屋倒塌；1946年12月5日，台南新化發生規模6.1地震，釀74人死亡、1954間房屋倒塌。

另外，1930年12月22日，台南新營發生規模6.5地震，無人死亡、121間房屋倒塌；1930年12月8日，台南新營發生規模6.1地震，釀4人死亡、49間房屋倒塌，曾文區甚至還出現地裂及噴砂。

至於嘉義地區，較近一次地震是2024年4月12日晚間11時43分，嘉義縣義竹鄉發生規模3.4地震，最大震度嘉義縣3級，隔天至早上還連續發生8起地震，其中規模最大一起，震央位於嘉義縣布袋鎮，規模4.9，最大震度嘉義縣4級。

而上一次嘉義最大地震則是1941年中埔地震，發生於1941年（昭和16年），12月17日上午3時19分，震央位於今天嘉義縣中埔蒲龍山腳附近，該地震又名「嘉義地震」，規模7.1，當時造成360人死亡，729人受傷。