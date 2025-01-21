南部大地震高雄人驚呼比「921」大 勾起當年恐怖回憶

嘉義縣大埔鄉今天凌晨零時17分許發生芮氏規模6.7級強震，高雄市區有3級；有網友直指，「比921大，當年高中躺在床上只感覺慢慢晃，這次神扯」，留言釣出曾是921受災戶的網友恐怖回憶：「想起921那種無處躲的無力感」。

不少網友在今天凌晨嘉義縣大埔鄉6.7級地震過後貼文描述地震當時的感受，有網友指，「真的超有感，躺在床上還搖的超猛」、「嚇死人了，到現在全身都抖個不停」、「11樓有感有驚嚇」、「超大的，餘悸猶存」、「嚇暑仁」。

曾遇過921地震的網友和今天凌晨遭遇嘉義縣大埔鄉的地震相比，指「比921大，當年高中躺在床上只感覺慢慢晃，這次神扯」。

有網友回應「921時住豐原，如今嫁來高雄4年算是搖最大的一次了，真的會想起921那種無處躲的無力感」；「身為921受災戶，現在住在高雄的我，再度勾起回憶」、「可怕慘了～～當時我國三」、「我是高雄嫁東勢，當時一堆高雄的親戚朋友急著聯絡我，但通訊全斷」、「一輩子也不會忘」。