快訊

嘉義大埔深夜大地震 西興村聯外道路坍方中斷50人受困

南部大地震高雄人驚呼比「921」大 勾起當年恐怖回憶

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
中央氣象署發布地震特報，今天凌晨零時17分許，嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.7級強震。圖／取自中央氣象署
中央氣象署發布地震特報，今天凌晨零時17分許，嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.7級強震。圖／取自中央氣象署

嘉義縣大埔鄉今天凌晨零時17分許發生芮氏規模6.7級強震，高雄市區有3級；有網友直指，「比921大，當年高中躺在床上只感覺慢慢晃，這次神扯」，留言釣出曾是921受災戶的網友恐怖回憶：「想起921那種無處躲的無力感」。

不少網友在今天凌晨嘉義縣大埔鄉6.7級地震過後貼文描述地震當時的感受，有網友指，「真的超有感，躺在床上還搖的超猛」、「嚇死人了，到現在全身都抖個不停」、「11樓有感有驚嚇」、「超大的，餘悸猶存」、「嚇暑仁」。

曾遇過921地震的網友和今天凌晨遭遇嘉義縣大埔鄉的地震相比，指「比921大，當年高中躺在床上只感覺慢慢晃，這次神扯」。

有網友回應「921時住豐原，如今嫁來高雄4年算是搖最大的一次了，真的會想起921那種無處躲的無力感」；「身為921受災戶，現在住在高雄的我，再度勾起回憶」、「可怕慘了～～當時我國三」、「我是高雄嫁東勢，當時一堆高雄的親戚朋友急著聯絡我，但通訊全斷」、「一輩子也不會忘」。

0121嘉義地震 地震

延伸閱讀

嘉義發生芮氏規模6.4地震 高雄錫安山「山壁垮下來」

餘震不斷 高雄甲仙區6923戶一度停電 那瑪夏區教師逃出宿舍

凌晨地震規模6.4 震央嘉縣大埔鄉 嘉義市傳火警、瓦斯異味

相關新聞

嘉義0:17發生規模6.4地震 20縣市國家級警報

全台有感！中央氣象署發布第114007有感地震報告，嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，地震深度9.7公里，屬於極淺層地震。

嘉義大埔深夜大地震 西興村聯外道路坍方中斷50人受困

嘉義縣大埔鄉今天凌晨0點17分發生規模6.4地震，西興村有部分道路坍方無法通行，三角石道路有大面積石塊滑落，目前道路中斷...

台南楠西傳出房屋倒塌 3人受困 消防特搜趕往搶救中

台灣今天凌晨發生六級有感地震，目前最新消息傳出台南市楠西區民族路157巷有一棟民宅倒塌，據報3人受困（2大1小）。台南市...

嘉義大埔6.4強震 民眾嚇壞：與民國53年白河地震好近

嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，地震深度僅9.7公里，震度全台有感，有民眾表示，嚇到腿軟，...

台南楠西地震多棟民宅損毁 82歲老太太拚命推門爬出

台南凌晨地震，因為餘震不斷，許多民眾都不敢回到屋內，民族路一位82歲林姓老太太，地震發生時大門受損，她拚了老命從門縫爬了...

六龜溫泉山莊「整個園區都冒煙」甲仙民宅整片玻璃震碎

嘉義大埔零時17分發生芮氏規模6.4地震，餘震不斷讓不少人無法安眠，高雄甲仙、那瑪夏一度停電，有民宅玻璃遭震毀，同樣位處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。