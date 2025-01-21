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嘉縣深夜6.4強震 卓揆指示各部會掌握災情、恢復供電
嘉義縣大埔鄉今凌晨發生芮氏規模6.4地震，南部地區超有感，行政院長卓榮泰已請各部會瞭解各地災情，也指示消防署儘速救援因房屋倒塌或電梯停止運行而受困的民眾、台電應儘速恢復停電地區的供電；他感謝並叮囑寒夜中迅速出動救援及復電的同仁，務必要注意安全。
21日凌晨0時17分，嘉義縣大埔鄉發生規模6.4地震，位於嘉義縣政府東南方37.9公里處，震源深度僅9.7公里，屬於淺層地震，嘉義縣最大震度達6級，體感搖晃明顯，之後又連續發生多次輕微搖晃，深夜驚醒不少民眾。
目前災情尚在查報中，目前已知台南市楠西區民族路157巷3號平房倒塌2人受困，正在搶救中，嘉義市世賢路四段163號印刷廠傳出火警，也有民宅、電線桿傳出火警。
行政院發言人李慧芝凌晨指出，行政院長卓榮泰已在第一時間請各部會瞭解各地災情狀況，亦請消防署儘速救援因房屋倒塌或電梯停止運行而受困的民眾，並請台電儘速恢復停電地區的供電穩定。
李慧芝指出，卓揆感謝在寒夜中迅速出動救援及復電的同仁，也請所屬長官注意出勤同仁的安全。
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