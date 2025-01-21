快訊

嘉義大埔深夜大地震 西興村聯外道路坍方中斷50人受困

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣深夜6.4強震 卓揆指示各部會掌握災情、恢復供電

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰。記者潘俊宏／攝影

嘉義縣大埔鄉今凌晨發生芮氏規模6.4地震，南部地區超有感，行政院長卓榮泰已請各部會瞭解各地災情，也指示消防署儘速救援因房屋倒塌或電梯停止運行而受困的民眾、台電應儘速恢復停電地區的供電；他感謝並叮囑寒夜中迅速出動救援及復電的同仁，務必要注意安全。

21日凌晨0時17分，嘉義縣大埔鄉發生規模6.4地震，位於嘉義縣政府東南方37.9公里處，震源深度僅9.7公里，屬於淺層地震，嘉義縣最大震度達6級，體感搖晃明顯，之後又連續發生多次輕微搖晃，深夜驚醒不少民眾。

目前災情尚在查報中，目前已知台南市楠西區民族路157巷3號平房倒塌2人受困，正在搶救中，嘉義市世賢路四段163號印刷廠傳出火警，也有民宅、電線桿傳出火警。

行政院發言人李慧芝凌晨指出，行政院長卓榮泰已在第一時間請各部會瞭解各地災情狀況，亦請消防署儘速救援因房屋倒塌或電梯停止運行而受困的民眾，並請台電儘速恢復停電地區的供電穩定。

李慧芝指出，卓揆感謝在寒夜中迅速出動救援及復電的同仁，也請所屬長官注意出勤同仁的安全。

0121嘉義地震 地震

延伸閱讀

慰問海巡重提預算 卓榮泰痛批藍白不分青紅皂白砍預算

影／批立院砍預算 院長卓榮泰：未來會造成很大的妨礙

預算遭刪卓榮泰批癱瘓國家 侯友宜：民代把關天經地義

請總統幫忙與在野協調？ 卓揆認尚無必要

相關新聞

嘉義0:17發生規模6.4地震 20縣市國家級警報

全台有感！中央氣象署發布第114007有感地震報告，嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，地震深度9.7公里，屬於極淺層地震。

嘉義大埔深夜大地震 西興村聯外道路坍方中斷50人受困

嘉義縣大埔鄉今天凌晨0點17分發生規模6.4地震，西興村有部分道路坍方無法通行，三角石道路有大面積石塊滑落，目前道路中斷...

台南楠西傳出房屋倒塌 3人受困 消防特搜趕往搶救中

台灣今天凌晨發生六級有感地震，目前最新消息傳出台南市楠西區民族路157巷有一棟民宅倒塌，據報3人受困（2大1小）。台南市...

嘉義大埔6.4強震 民眾嚇壞：與民國53年白河地震好近

嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，地震深度僅9.7公里，震度全台有感，有民眾表示，嚇到腿軟，...

台南楠西地震多棟民宅損毁 82歲老太太拚命推門爬出

台南凌晨地震，因為餘震不斷，許多民眾都不敢回到屋內，民族路一位82歲林姓老太太，地震發生時大門受損，她拚了老命從門縫爬了...

六龜溫泉山莊「整個園區都冒煙」甲仙民宅整片玻璃震碎

嘉義大埔零時17分發生芮氏規模6.4地震，餘震不斷讓不少人無法安眠，高雄甲仙、那瑪夏一度停電，有民宅玻璃遭震毀，同樣位處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。