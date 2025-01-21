六龜溫泉山莊「整個園區都冒煙」甲仙民宅整片玻璃震碎
嘉義大埔零時17分發生芮氏規模6.4地震，餘震不斷讓不少人無法安眠，高雄甲仙、那瑪夏一度停電，有民宅玻璃遭震毀，同樣位處山區的六龜震度也很大。六龜不老溫泉區一處溫泉山莊水塔破裂，陳姓業者發現整個園區都是熱水流竄，自嘲自己是首位地震受災戶。
中央氣象署地震報告指出，21日零時17分發生芮氏規模6.4地震，震央位於嘉義縣大埔鄉，台南楠西發生民宅倒塌，與台南玉井接轄的高雄甲仙因變電所跳脫，6923戶一度停電，還有住家玻璃整面被震碎，災情慘重。
六龜不老溫泉區也有災情傳出，陳姓溫泉業者在臉書發文說，他經營的溫泉渡假村熱水塔被地震震到裂開，整個園區都是熱水，園區冒煙，他看見簡直傻眼，發現受損後啟動啟用備用水塔應變，所幸人員都平安。
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