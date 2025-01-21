地牛翻身網傳高雄樓房傾斜 警消確認假照片 社群都收回
今天凌晨嘉義芮氏規模6.4淺層地震，網路社群警傳出1張樓房傾斜照片，地點在高雄三民區，令人吃驚。高雄警、消派員沿路查看，發現並沒照片上樓房傾斜事故。
這張照片是在今天凌晨零時17分地震不久，就在網路上散播，依照片內容，地點在高雄市三民區十全二路往十全一路拍去，遠處似乎有1棟樓房自左向右傾斜。
圖片流傳網路，令人看得心驚膽戰，但是，高雄市消防局表示並沒接獲報案，高雄市警局轄區三民一警分局也派員沿十全一、二路尋找，但是並沒發現後方傾斜。
三民一警分局員警說，可能是假照片，也可能反光造成誤會。不久，社群散播的這張照片都收回。
今天凌晨自零時17分到1時42分，已傳出10多次有感地震。至1時44分仍感受搖晃。
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