寒假第一天就地震 學測生崩潰：拜託讓我睡個安穩的覺

今天寒假第一天，凌晨0時17分，南部地區發生芮氏規模6.4強震，且餘震不斷，許多高中生剛考完學測，準備睡飽睡滿，結果被地震嚇醒，「拜託讓我寒假第一天睡個安穩」、「叫學測生起床重睡的地震」、「寒假美好的第一天就被地震震醒了」。

3天學測昨天落幕，剛考完的高中生準備好好放鬆睡覺，深夜的一場大地震，把大家從睡夢中震醒，睡意全消在Threads大吐苦水「欸，寒假第一天就震，地震，拜託你，放過我們吧，尤其是剛考完的學測生！！！」

還有學生說「寒假第一天就這麼刺激？」、「寒假第一天就來個震撼彈」、「寒假的第一彈…… 地震也搖得太大刺激了吧！超、級、大」。高雄市南安國小校長郭啟鴻也說天亮就要進學校查看校園情況「才寒假第一天，一定得如此驚天動地嗎？」

還有家長擔心出遊行程泡湯忍不住留言「寒假第一天就這麼玩是吧」，附上國家級警報截圖，頗為無奈；也有人說「2025最爛的一天：寒假第一天大地震」、「寒假惹你了嗎⋯兩個板塊假」、「寒假第一天大禮包：大地震」。