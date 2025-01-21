台南連15次餘震「最大餘震規模達5」氣象署1點半說明
晃不停，嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震後，又在台南連續發生15次餘震，包含0時21分台南南化發生規模4.3地震及規模4地震、24分台南楠西發生規模4.2地震、26分台南楠西發生規模5地震、28分台南楠西發生規模4.1地震、29分台南南化區發生規模4.8地震、30分台南南化區發生規模4.6地震、32分台南南化發生規模4.2及規模4.5地震、33分台南南化發生規模3.6地震、35分台南楠西發生規模3.5地震、41分台南南化發生規模3.4地震、56分台南南化發生規模4.8地震、1時06分台南楠西發生規模4.3地震、1時13分台南南化發生規模3.6地震。
中央氣象署表示，關於114年1月21日 00:17 規模6.4地震，地震測報中心將會於 01:30 在地震走廊，將由吳健富主任進行說明會。
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