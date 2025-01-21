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嘉義大埔6.4強震 民眾嚇壞：與民國53年白河地震好近

高雄地震 「手機叫不停」 那瑪夏區全區停電陷黑暗

南部凌晨強震 台南楠西山區傳出有民宅倒塌

餘震不斷 高雄甲仙區6923戶一度停電 那瑪夏區教師逃出宿舍

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台灣今天凌晨0時17分許發生六級有感地震，震央在嘉義市大埔鄉。圖／讀者提供
台灣今天凌晨0時17分許發生六級有感地震，震央在嘉義市大埔鄉。圖／讀者提供

台灣今天凌晨0時17分許發生六級有感地震，震央在嘉義市大埔鄉，高雄市一直餘震不斷，那瑪夏區一度全區停電。高市原民會主委阿布斯今天清晨0時52分許表示，高雄3個原住民區目前沒有災情回報，那瑪夏區稍早地震後一度全區停電，但很快陸續復電。目前達卡努瓦里已復電。

高雄蔡姓男子的妻子在那瑪夏區的民生國小當老師，蔡男表示，地震發生後，妻子與其他老師連忙從學校的宿舍逃出，人員均安；當地一度停電，之後又復電，妻子與學校其他老師在復電後立刻查看學校建築物有無受損，初步沒有發現災損。

台電鳳山區處表示，今天0時18許發生有感地震，甲仙區甲仙變電所2台主變跳脫，6饋線停電，台電立即啟動饋線轉供處理，在0時40分，恢復供電，共有6923戶受影響。

0121嘉義地震 地震

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