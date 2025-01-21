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嘉義規模6.4地震已連8震 氣象署凌晨1時30分說明

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
圖/氣象署提供
圖/氣象署提供

嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震，最大震度5弱，截至凌晨0時56分已連續8震，中央氣象署將於1時30分說明。

嘉義今凌晨0時17分發生規模6.4地震後，又連續發生7起餘震，最新一起為凌晨0時56分台南發生規模4.9地震，最大震度4級，震央位於台南市南化區，地震深度13.4公里。

各地震度級：

嘉義縣地區最大震度 4級

臺南市地區最大震度 4級

嘉義市地區最大震度 3級

雲林縣地區最大震度 3級

彰化縣地區最大震度 3級

高雄市地區最大震度 2級

南投縣地區最大震度 2級

臺中市地區最大震度 2級

臺東縣地區最大震度 1級

花蓮縣地區最大震度 1級

澎湖縣地區最大震度 1級

苗栗縣地區最大震度 1級

屏東縣地區最大震度 1級

0121嘉義地震 地震

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